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Балерину Илзе Лиепу лишили литовского гражданства, пишет СМИ - 07.03.2024, ПРАЙМ
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Балерину Илзе Лиепу лишили литовского гражданства, пишет СМИ
Балерину Илзе Лиепу лишили литовского гражданства, пишет СМИ - 07.03.2024, ПРАЙМ
Балерину Илзе Лиепу лишили литовского гражданства, пишет СМИ
Президент Литвы Гитанас Науседа лишил балерину Илзе Лиепу гражданства страны, указало агентство ELTA, ссылаясь на пресс-секретаря президента. | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T17:16+0300
2024-03-07T17:22+0300
россия
литва
гражданство
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Президент Литвы Гитанас Науседа лишил балерину Илзе Лиепу гражданства страны, указало агентство ELTA, ссылаясь на пресс-секретаря президента.Ранее МВД Литвы обязало департамент миграции начать процедуру лишения литовского гражданства артистки. Такое решение было принято на основе статей литовских СМИ о Лиепе, которая в своих интервью осудила страны Балтии и поддержала политику Кремля."7 марта президент Гитанас Науседа подписал декреты, согласно которым лишил... балерину Илзе Лиепу гражданства Литвы, полученного в порядке исключения", — указывается в публикации.Лиепа, в ответ на сообщения о лишении гражданства Литвы, подчеркнула, что она уже сделала свой выбор и остается со своей страной, Россией, и своим президентом.Илзе Лиепа — советская и российская балерина, актриса театра и кино; народная артистка РФ (2002), народная артистка Карелии (2007), лауреат Государственной премии РФ (2003) и национальной театральной премии "Золотая маска" (2003). Родилась в Москве в 1963-м году. Ее отец - артист балета Марис Лиепа, был уроженцем Латвийской республики.
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россия, литва, гражданство
РОССИЯ, ЛИТВА, гражданство
17:16 07.03.2024 (обновлено: 17:22 07.03.2024)
 
Балерину Илзе Лиепу лишили литовского гражданства, пишет СМИ

ELTA: балерина Илзе Лиепа лишена гражданства Литвы, которое получила в виде исключения

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНародная артистка России Илзе Лиепа
Народная артистка России Илзе Лиепа - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Президент Литвы Гитанас Науседа лишил балерину Илзе Лиепу гражданства страны, указало агентство ELTA, ссылаясь на пресс-секретаря президента.
Ранее МВД Литвы обязало департамент миграции начать процедуру лишения литовского гражданства артистки. Такое решение было принято на основе статей литовских СМИ о Лиепе, которая в своих интервью осудила страны Балтии и поддержала политику Кремля.
"7 марта президент Гитанас Науседа подписал декреты, согласно которым лишил... балерину Илзе Лиепу гражданства Литвы, полученного в порядке исключения", — указывается в публикации.
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Лиепа, в ответ на сообщения о лишении гражданства Литвы, подчеркнула, что она уже сделала свой выбор и остается со своей страной, Россией, и своим президентом.
Илзе Лиепа — советская и российская балерина, актриса театра и кино; народная артистка РФ (2002), народная артистка Карелии (2007), лауреат Государственной премии РФ (2003) и национальной театральной премии "Золотая маска" (2003). Родилась в Москве в 1963-м году. Ее отец - артист балета Марис Лиепа, был уроженцем Латвийской республики.
 
РОССИЯЛИТВАгражданство
 
 
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