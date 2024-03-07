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Балерину Илзе Лиепу лишили литовского гражданства, пишет СМИ
Балерину Илзе Лиепу лишили литовского гражданства, пишет СМИ - 07.03.2024, ПРАЙМ
Балерину Илзе Лиепу лишили литовского гражданства, пишет СМИ
Президент Литвы Гитанас Науседа лишил балерину Илзе Лиепу гражданства страны, указало агентство ELTA, ссылаясь на пресс-секретаря президента. | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T17:16+0300
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Президент Литвы Гитанас Науседа лишил балерину Илзе Лиепу гражданства страны, указало агентство ELTA, ссылаясь на пресс-секретаря президента.Ранее МВД Литвы обязало департамент миграции начать процедуру лишения литовского гражданства артистки. Такое решение было принято на основе статей литовских СМИ о Лиепе, которая в своих интервью осудила страны Балтии и поддержала политику Кремля."7 марта президент Гитанас Науседа подписал декреты, согласно которым лишил... балерину Илзе Лиепу гражданства Литвы, полученного в порядке исключения", — указывается в публикации.Лиепа, в ответ на сообщения о лишении гражданства Литвы, подчеркнула, что она уже сделала свой выбор и остается со своей страной, Россией, и своим президентом.Илзе Лиепа — советская и российская балерина, актриса театра и кино; народная артистка РФ (2002), народная артистка Карелии (2007), лауреат Государственной премии РФ (2003) и национальной театральной премии "Золотая маска" (2003). Родилась в Москве в 1963-м году. Ее отец - артист балета Марис Лиепа, был уроженцем Латвийской республики.
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россия, литва, гражданство
РОССИЯ, ЛИТВА, гражданство
Балерину Илзе Лиепу лишили литовского гражданства, пишет СМИ
ELTA: балерина Илзе Лиепа лишена гражданства Литвы, которое получила в виде исключения
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Президент Литвы Гитанас Науседа лишил балерину Илзе Лиепу гражданства страны, указало агентство ELTA, ссылаясь на пресс-секретаря президента.
Ранее МВД Литвы обязало департамент миграции начать процедуру лишения литовского гражданства артистки. Такое решение было принято на основе статей литовских СМИ о Лиепе, которая в своих интервью осудила страны Балтии и поддержала политику Кремля.
"7 марта президент Гитанас Науседа подписал декреты, согласно которым лишил... балерину Илзе Лиепу гражданства Литвы, полученного в порядке исключения", — указывается в публикации.
Готовится к конфликту. Литва предупредила НАТО о новой "российской угрозе"
Лиепа, в ответ на сообщения о лишении гражданства Литвы, подчеркнула, что она уже сделала свой выбор и остается со своей страной, Россией, и своим президентом.
Илзе Лиепа — советская и российская балерина, актриса театра и кино; народная артистка РФ (2002), народная артистка Карелии (2007), лауреат Государственной премии РФ (2003) и национальной театральной премии "Золотая маска" (2003). Родилась в Москве в 1963-м году. Ее отец - артист балета Марис Лиепа, был уроженцем Латвийской республики.