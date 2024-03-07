https://1prime.ru/20240307/846076793.html

Балерину Илзе Лиепу лишили литовского гражданства, пишет СМИ

Балерину Илзе Лиепу лишили литовского гражданства, пишет СМИ - 07.03.2024, ПРАЙМ

Балерину Илзе Лиепу лишили литовского гражданства, пишет СМИ

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил балерину Илзе Лиепу гражданства страны, указало агентство ELTA, ссылаясь на пресс-секретаря президента. | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T17:16+0300

2024-03-07T17:16+0300

2024-03-07T17:22+0300

россия

литва

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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Президент Литвы Гитанас Науседа лишил балерину Илзе Лиепу гражданства страны, указало агентство ELTA, ссылаясь на пресс-секретаря президента.Ранее МВД Литвы обязало департамент миграции начать процедуру лишения литовского гражданства артистки. Такое решение было принято на основе статей литовских СМИ о Лиепе, которая в своих интервью осудила страны Балтии и поддержала политику Кремля."7 марта президент Гитанас Науседа подписал декреты, согласно которым лишил... балерину Илзе Лиепу гражданства Литвы, полученного в порядке исключения", — указывается в публикации.Лиепа, в ответ на сообщения о лишении гражданства Литвы, подчеркнула, что она уже сделала свой выбор и остается со своей страной, Россией, и своим президентом.Илзе Лиепа — советская и российская балерина, актриса театра и кино; народная артистка РФ (2002), народная артистка Карелии (2007), лауреат Государственной премии РФ (2003) и национальной театральной премии "Золотая маска" (2003). Родилась в Москве в 1963-м году. Ее отец - артист балета Марис Лиепа, был уроженцем Латвийской республики.

https://1prime.ru/20240307/846053122.html

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