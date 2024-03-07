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ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной наличной валюты
ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной наличной валюты - 07.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной наличной валюты
Банк России принял решение продлить ограничения на снятие наличной иностранной валюты и запрет для банков взимать с россиян комиссию при выдаче валюты со счетов | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T17:37+0300
2024-03-07T17:37+0300
2024-03-07T17:59+0300
банк россии
наличная валюта
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Банк России принял решение продлить ограничения на снятие наличной иностранной валюты и запрет для банков взимать с россиян комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов до 9 сентября. Об этом говорится в публикации на сайте регулятора."Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты... Для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов", - сказано в тексте сообщения.
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наличная валюта
Банк России, наличная валюта
ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной наличной валюты
ЦБ продлил до 9 сентября 2024 года ограничения на снятие иностранной наличной валюты
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Банк России принял решение продлить ограничения на снятие наличной иностранной валюты и запрет для банков взимать с россиян комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов до 9 сентября. Об этом говорится в публикации на сайте регулятора.
Центробанк рекомендовал сократить число операций с цифровыми валютами
"Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты... Для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов", - сказано в тексте сообщения.