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ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной наличной валюты

ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной наличной валюты - 07.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной наличной валюты

Банк России принял решение продлить ограничения на снятие наличной иностранной валюты и запрет для банков взимать с россиян комиссию при выдаче валюты со счетов | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T17:37+0300

2024-03-07T17:37+0300

2024-03-07T17:59+0300

банк россии

наличная валюта

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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Банк России принял решение продлить ограничения на снятие наличной иностранной валюты и запрет для банков взимать с россиян комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов до 9 сентября. Об этом говорится в публикации на сайте регулятора."Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты... Для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов", - сказано в тексте сообщения.

https://1prime.ru/20240229/845749176.html

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наличная валюта