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ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной наличной валюты - 07.03.2024, ПРАЙМ
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ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной наличной валюты
ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной наличной валюты - 07.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной наличной валюты
Банк России принял решение продлить ограничения на снятие наличной иностранной валюты и запрет для банков взимать с россиян комиссию при выдаче валюты со счетов | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T17:37+0300
2024-03-07T17:59+0300
банк россии
наличная валюта
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Банк России принял решение продлить ограничения на снятие наличной иностранной валюты и запрет для банков взимать с россиян комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов до 9 сентября. Об этом говорится в публикации на сайте регулятора."Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты... Для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов", - сказано в тексте сообщения.
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наличная валюта
Банк России, наличная валюта
17:37 07.03.2024 (обновлено: 17:59 07.03.2024)
 
ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной наличной валюты

ЦБ продлил до 9 сентября 2024 года ограничения на снятие иностранной наличной валюты

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Банк России принял решение продлить ограничения на снятие наличной иностранной валюты и запрет для банков взимать с россиян комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов до 9 сентября. Об этом говорится в публикации на сайте регулятора.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
Центробанк рекомендовал сократить число операций с цифровыми валютами
29 февраля, 18:33
"Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты... Для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов", - сказано в тексте сообщения.
 
Банк Россииналичная валюта
 
 
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