https://1prime.ru/20240307/846078525.html

В Литве сообщили, что системы ПВО НАТО появятся в стране в 2024 году

В Литве сообщили, что системы ПВО НАТО появятся в стране в 2024 году - 07.03.2024, ПРАЙМ

В Литве сообщили, что системы ПВО НАТО появятся в стране в 2024 году

В Литве в 2024 году на ротационной основе появятся системы ПВО НАТО, включая Patriot, сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас. | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T18:03+0300

2024-03-07T18:03+0300

2024-03-07T18:03+0300

литва

пво

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84137/50/841375051_0:156:2049:1308_1920x0_80_0_0_e9c3d35b62a0f00ba0013f2dc80e62f3.jpg

МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. В Литве в 2024 году на ротационной основе появятся системы ПВО НАТО, включая Patriot, сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас."Первый раз страны уже договорились, конкретную дату сейчас не назову, но мы обсудили появление в Литве конкретных систем ПВО, до Patriot включительно. Это произойдет уже в этом году", — заявил Анушаускас. Договор о размещении систем ПВО НАТО на ротационной основе состоялся на саммите в Вильнюсе в июле 2023 года, напомнил министр.Ротация ПВО в странах Балтии схожа с миссией НАТО по обеспечению воздушной безопасности в странах Балтии, где истребители из разных стран союза поочередно выполняют миссию по охране неба над Эстонией, Латвией и Литвой.

https://1prime.ru/20240307/846076793.html

литва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

литва, пво, нато