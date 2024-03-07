https://1prime.ru/20240307/846078525.html
В Литве сообщили, что системы ПВО НАТО появятся в стране в 2024 году
В Литве сообщили, что системы ПВО НАТО появятся в стране в 2024 году - 07.03.2024, ПРАЙМ
В Литве сообщили, что системы ПВО НАТО появятся в стране в 2024 году
В Литве в 2024 году на ротационной основе появятся системы ПВО НАТО, включая Patriot, сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас. | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T18:03+0300
2024-03-07T18:03+0300
2024-03-07T18:03+0300
литва
пво
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/50/841375051_0:156:2049:1308_1920x0_80_0_0_e9c3d35b62a0f00ba0013f2dc80e62f3.jpg
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. В Литве в 2024 году на ротационной основе появятся системы ПВО НАТО, включая Patriot, сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас."Первый раз страны уже договорились, конкретную дату сейчас не назову, но мы обсудили появление в Литве конкретных систем ПВО, до Patriot включительно. Это произойдет уже в этом году", — заявил Анушаускас. Договор о размещении систем ПВО НАТО на ротационной основе состоялся на саммите в Вильнюсе в июле 2023 года, напомнил министр.Ротация ПВО в странах Балтии схожа с миссией НАТО по обеспечению воздушной безопасности в странах Балтии, где истребители из разных стран союза поочередно выполняют миссию по охране неба над Эстонией, Латвией и Литвой.
https://1prime.ru/20240307/846076793.html
литва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/50/841375051_48:0:1999:1463_1920x0_80_0_0_e76016837354d947d45682df90c8763e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литва, пво, нато
В Литве сообщили, что системы ПВО НАТО появятся в стране в 2024 году
МО Литвы: в стране в 2024 году появятся системы ПВО НАТО, включая Patriot
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. В Литве в 2024 году на ротационной основе появятся системы ПВО НАТО, включая Patriot, сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас.
"Первый раз страны уже договорились, конкретную дату сейчас не назову, но мы обсудили появление в Литве конкретных систем ПВО, до Patriot включительно. Это произойдет уже в этом году", — заявил Анушаускас.
Договор о размещении систем ПВО НАТО на ротационной основе состоялся на саммите в Вильнюсе в июле 2023 года, напомнил министр.
Балерину Илзе Лиепу лишили литовского гражданства, пишет СМИ
Ротация ПВО в странах Балтии схожа с миссией НАТО по обеспечению воздушной безопасности в странах Балтии, где истребители из разных стран союза поочередно выполняют миссию по охране неба над Эстонией, Латвией и Литвой.