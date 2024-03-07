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В Литве сообщили, что системы ПВО НАТО появятся в стране в 2024 году - 07.03.2024, ПРАЙМ
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В Литве сообщили, что системы ПВО НАТО появятся в стране в 2024 году
В Литве сообщили, что системы ПВО НАТО появятся в стране в 2024 году - 07.03.2024, ПРАЙМ
В Литве сообщили, что системы ПВО НАТО появятся в стране в 2024 году
В Литве в 2024 году на ротационной основе появятся системы ПВО НАТО, включая Patriot, сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас. | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T18:03+0300
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. В Литве в 2024 году на ротационной основе появятся системы ПВО НАТО, включая Patriot, сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас."Первый раз страны уже договорились, конкретную дату сейчас не назову, но мы обсудили появление в Литве конкретных систем ПВО, до Patriot включительно. Это произойдет уже в этом году", — заявил Анушаускас. Договор о размещении систем ПВО НАТО на ротационной основе состоялся на саммите в Вильнюсе в июле 2023 года, напомнил министр.Ротация ПВО в странах Балтии схожа с миссией НАТО по обеспечению воздушной безопасности в странах Балтии, где истребители из разных стран союза поочередно выполняют миссию по охране неба над Эстонией, Латвией и Литвой.
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литва, пво, нато
ЛИТВА, ПВО, НАТО
18:03 07.03.2024
 
В Литве сообщили, что системы ПВО НАТО появятся в стране в 2024 году

МО Литвы: в стране в 2024 году появятся системы ПВО НАТО, включая Patriot

© CC BY 2.0 / Mr.TinMDФлаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне
Флаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© CC BY 2.0 / Mr.TinMD
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. В Литве в 2024 году на ротационной основе появятся системы ПВО НАТО, включая Patriot, сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас.
"Первый раз страны уже договорились, конкретную дату сейчас не назову, но мы обсудили появление в Литве конкретных систем ПВО, до Patriot включительно. Это произойдет уже в этом году", — заявил Анушаускас.
Договор о размещении систем ПВО НАТО на ротационной основе состоялся на саммите в Вильнюсе в июле 2023 года, напомнил министр.
Народная артистка России Илзе Лиепа - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
Балерину Илзе Лиепу лишили литовского гражданства, пишет СМИ
17:16
Ротация ПВО в странах Балтии схожа с миссией НАТО по обеспечению воздушной безопасности в странах Балтии, где истребители из разных стран союза поочередно выполняют миссию по охране неба над Эстонией, Латвией и Литвой.
 
ЛИТВАПВОНАТО
 
 
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