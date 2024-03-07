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Санду обвинила Москву в попытках организовать госпереворот в Молдавии

Санду обвинила Москву в попытках организовать госпереворот в Молдавии - 07.03.2024, ПРАЙМ

Санду обвинила Москву в попытках организовать госпереворот в Молдавии

Москва пытается управлять Молдавией через энергошантаж и дезинформацию, цитирует слова лидера Молдавии Майи Санду агентство Reuters. | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T18:22+0300

2024-03-07T18:22+0300

2024-03-07T18:27+0300

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МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Москва пытается управлять Молдавией через энергошантаж и дезинформацию, цитирует слова лидера Молдавии Майи Санду агентство Reuters.Выступая на совместной пресс-конференции в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Санду добавила, что российское правительство также прибегает к попыткам госпереворота и вмешательств в выборы, чтобы достичь своей цели, отмечает Reuters.На встрече в Париже главы государств подписали двустороннее соглашение об обороне и сотрудничестве. "Если агрессора не остановить, он будет продолжать, и линия фронта будет все ближе. Ближе к нам. Ближе к вам. Поэтому Европа должна выступить единым фронтом. Агрессия должна быть отражена мощной силой",— указала президент Молдавии после подписания документа. 28 февраля состоялся съезд депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. По итогам заседания они заявили о намерении ПМР просить Россию о защите "в условиях усиления давления" Кишинева. 6 марта президент России Владимир Путин на полях молодежного форума в Сочи встретился с главой Гагаузии (автономное территориальное образование в составе Молдавии) Евгенией Гуцул. Она баллотировалась от партии молдавской оппозиции "Шор" и возглавила регион в мае 2023 года.7 марта лидер партии Илан Шор заявил, что власти Молдавии планируют арестовать Гуцул по прилету в Кишинев. Накануне Генпрокуратура Молдавии сообщила о готовности направить в суд дело, в котором фигурирует глава Гагаузии. В этот же день она написала в своем Telegram-канале, что вернется в Молдавию, несмотря на "попытки запугать" ее уголовным преследованием.

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молдавия, россия, пмр