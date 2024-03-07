https://1prime.ru/20240307/846078929.html
Глава ЕЦБ признала, что экономика еврозоны все еще остается слабой
Глава ЕЦБ признала, что экономика еврозоны все еще остается слабой - 07.03.2024, ПРАЙМ
Глава ЕЦБ признала, что экономика еврозоны все еще остается слабой
Экономика еврозоны остается слабой, поскольку люди продолжают экономить, а экспорт снижается, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T18:36+0300
2024-03-07T18:36+0300
2024-03-07T18:36+0300
европа
ецб
экономика европы
кристин лагард
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/55/841265580_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_930b6f3695f0a881dc32631a6ddaca36.jpg
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Экономика еврозоны остается слабой, поскольку люди продолжают экономить, а экспорт снижается, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. "Экономика остается слабой: потребители продолжают сдерживать расходы, инвестиции на среднем уровне, а компании снижают экспорт, что отражает замедление внешнего спроса и некоторое снижение конкурентоспособности", - сказала Лагард на пресс-конференции. Тем не менее, по мнению главы ЕЦБ, снижение инфляции и рост зарплат должны привести к росту доходов, что должно стимулировать экономический рост. Также Лагард полагает, что негативный эффект от недавних повышений учётной ставки ЕЦБ будет ослабевать, что должно привести к увеличению спроса на экспорт из стран еврозоны. Ранее ЕЦБ по итогам заседания заявил, что сохранил эту ставку на уровне 4,5%. Также регулятор понизил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год до 0,6% с ожидавшихся в декабре 0,8%.
https://1prime.ru/20240306/846022734.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/55/841265580_318:0:2985:2000_1920x0_80_0_0_2e4205953f4599140afb6dde59e584dc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, ецб, экономика европы, кристин лагард
ЕВРОПА, ЕЦБ, экономика Европы, Кристин Лагард
Глава ЕЦБ признала, что экономика еврозоны все еще остается слабой
Глава ЕЦБ Лагард заявила, что экономика еврозоны остается слабой
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Экономика еврозоны остается слабой, поскольку люди продолжают экономить, а экспорт снижается, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.
"Экономика остается слабой: потребители продолжают сдерживать расходы, инвестиции на среднем уровне, а компании снижают экспорт, что отражает замедление внешнего спроса и некоторое снижение конкурентоспособности", - сказала Лагард на пресс-конференции.
Тем не менее, по мнению главы ЕЦБ, снижение инфляции и рост зарплат должны привести к росту доходов, что должно стимулировать экономический рост.
Экономисты передумали хоронить экономику Германии
Также Лагард полагает, что негативный эффект от недавних повышений учётной ставки ЕЦБ будет ослабевать, что должно привести к увеличению спроса на экспорт из стран еврозоны. Ранее ЕЦБ по итогам заседания заявил, что сохранил эту ставку на уровне 4,5%.
Также регулятор понизил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год до 0,6% с ожидавшихся в декабре 0,8%.