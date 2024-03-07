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Глава ЕЦБ признала, что экономика еврозоны все еще остается слабой

Глава ЕЦБ признала, что экономика еврозоны все еще остается слабой - 07.03.2024, ПРАЙМ

Глава ЕЦБ признала, что экономика еврозоны все еще остается слабой

Экономика еврозоны остается слабой, поскольку люди продолжают экономить, а экспорт снижается, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T18:36+0300

2024-03-07T18:36+0300

2024-03-07T18:36+0300

европа

ецб

экономика европы

кристин лагард

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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Экономика еврозоны остается слабой, поскольку люди продолжают экономить, а экспорт снижается, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. "Экономика остается слабой: потребители продолжают сдерживать расходы, инвестиции на среднем уровне, а компании снижают экспорт, что отражает замедление внешнего спроса и некоторое снижение конкурентоспособности", - сказала Лагард на пресс-конференции. Тем не менее, по мнению главы ЕЦБ, снижение инфляции и рост зарплат должны привести к росту доходов, что должно стимулировать экономический рост. Также Лагард полагает, что негативный эффект от недавних повышений учётной ставки ЕЦБ будет ослабевать, что должно привести к увеличению спроса на экспорт из стран еврозоны. Ранее ЕЦБ по итогам заседания заявил, что сохранил эту ставку на уровне 4,5%. Также регулятор понизил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год до 0,6% с ожидавшихся в декабре 0,8%.

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европа, ецб, экономика европы, кристин лагард