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Глава ЕЦБ признала, что экономика еврозоны все еще остается слабой - 07.03.2024, ПРАЙМ
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Глава ЕЦБ признала, что экономика еврозоны все еще остается слабой
Глава ЕЦБ признала, что экономика еврозоны все еще остается слабой - 07.03.2024, ПРАЙМ
Глава ЕЦБ признала, что экономика еврозоны все еще остается слабой
Экономика еврозоны остается слабой, поскольку люди продолжают экономить, а экспорт снижается, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T18:36+0300
2024-03-07T18:36+0300
европа
ецб
экономика европы
кристин лагард
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Экономика еврозоны остается слабой, поскольку люди продолжают экономить, а экспорт снижается, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. "Экономика остается слабой: потребители продолжают сдерживать расходы, инвестиции на среднем уровне, а компании снижают экспорт, что отражает замедление внешнего спроса и некоторое снижение конкурентоспособности", - сказала Лагард на пресс-конференции. Тем не менее, по мнению главы ЕЦБ, снижение инфляции и рост зарплат должны привести к росту доходов, что должно стимулировать экономический рост. Также Лагард полагает, что негативный эффект от недавних повышений учётной ставки ЕЦБ будет ослабевать, что должно привести к увеличению спроса на экспорт из стран еврозоны. Ранее ЕЦБ по итогам заседания заявил, что сохранил эту ставку на уровне 4,5%. Также регулятор понизил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год до 0,6% с ожидавшихся в декабре 0,8%.
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европа, ецб, экономика европы, кристин лагард
ЕВРОПА, ЕЦБ, экономика Европы, Кристин Лагард
18:36 07.03.2024
 
Глава ЕЦБ признала, что экономика еврозоны все еще остается слабой

Глава ЕЦБ Лагард заявила, что экономика еврозоны остается слабой

© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EPПредседатель Европейского центрального банка Кристин Лагард
Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EP
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Экономика еврозоны остается слабой, поскольку люди продолжают экономить, а экспорт снижается, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.
"Экономика остается слабой: потребители продолжают сдерживать расходы, инвестиции на среднем уровне, а компании снижают экспорт, что отражает замедление внешнего спроса и некоторое снижение конкурентоспособности", - сказала Лагард на пресс-конференции.
Тем не менее, по мнению главы ЕЦБ, снижение инфляции и рост зарплат должны привести к росту доходов, что должно стимулировать экономический рост.
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Также Лагард полагает, что негативный эффект от недавних повышений учётной ставки ЕЦБ будет ослабевать, что должно привести к увеличению спроса на экспорт из стран еврозоны. Ранее ЕЦБ по итогам заседания заявил, что сохранил эту ставку на уровне 4,5%.
Также регулятор понизил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год до 0,6% с ожидавшихся в декабре 0,8%.
 
ЕВРОПАЕЦБэкономика ЕвропыКристин Лагард
 
 
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