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Такси в Москве в преддверии праздника подорожало в четыре раза

Такси в Москве в преддверии праздника подорожало в четыре раза - 07.03.2024, ПРАЙМ

Такси в Москве в преддверии праздника подорожало в четыре раза

Поездки на такси в Москве вечером 7 марта подорожали в 4 раза по сравнению со спокойными периодами, а пробки в городе в преддверии Международного женского дня... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T18:40+0300

2024-03-07T18:40+0300

2024-03-07T18:44+0300

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цены на такси

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Поездки на такси в Москве вечером 7 марта подорожали в 4 раза по сравнению со спокойными периодами, а пробки в городе в преддверии Международного женского дня достигли 9 баллов, передает корреспондент РИА Новости. "Заказов в разы больше, чем машин. Серьезные пробки по пути - чем дольше поездка, тем дороже", - предупреждают в приложении "Яндекс Такси". Индикатор спроса в приложении светится красным, что свидетельствует о повышенной цене. Пробки в Москве 7 марта вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". Такси стало расти в стоимости уже днем: по данным на 15.00 мск длительные поездки - более 30 минут - подорожали с 700-1000 рублей до 1400-1800 рублей, короткие (до получаса) - с 250-500 рублей до 400-800 рублей. К 17.30 мск цены выросли еще в два раза. Так, стоимость длительных поездок (более 30 минут) сейчас составляет 2,5-4 тысячи рублей, а коротких - 1000-1200 рублей. Длительность поездок выросла на 15-20 минут по сравнению с обычным периодом. Столичный департамент транспорта около 17.30 сообщал в своем Telegram-канале, что интенсивное движение наблюдается в центральной части города, на ТТК в районе Тульской эстакады, на Садовом кольце в районе Садовой-Самотечной улицы, на МКАД в районе Липецкой улицы и в районе шоссе Энтузиастов, а также на Щелковском шоссе по направлению в область.

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