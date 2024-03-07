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Такси в Москве в преддверии праздника подорожало в четыре раза
Такси в Москве в преддверии праздника подорожало в четыре раза - 07.03.2024, ПРАЙМ
Такси в Москве в преддверии праздника подорожало в четыре раза
Поездки на такси в Москве вечером 7 марта подорожали в 4 раза по сравнению со спокойными периодами, а пробки в городе в преддверии Международного женского дня... | 07.03.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Поездки на такси в Москве вечером 7 марта подорожали в 4 раза по сравнению со спокойными периодами, а пробки в городе в преддверии Международного женского дня достигли 9 баллов, передает корреспондент РИА Новости. "Заказов в разы больше, чем машин. Серьезные пробки по пути - чем дольше поездка, тем дороже", - предупреждают в приложении "Яндекс Такси". Индикатор спроса в приложении светится красным, что свидетельствует о повышенной цене. Пробки в Москве 7 марта вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". Такси стало расти в стоимости уже днем: по данным на 15.00 мск длительные поездки - более 30 минут - подорожали с 700-1000 рублей до 1400-1800 рублей, короткие (до получаса) - с 250-500 рублей до 400-800 рублей. К 17.30 мск цены выросли еще в два раза. Так, стоимость длительных поездок (более 30 минут) сейчас составляет 2,5-4 тысячи рублей, а коротких - 1000-1200 рублей. Длительность поездок выросла на 15-20 минут по сравнению с обычным периодом. Столичный департамент транспорта около 17.30 сообщал в своем Telegram-канале, что интенсивное движение наблюдается в центральной части города, на ТТК в районе Тульской эстакады, на Садовом кольце в районе Садовой-Самотечной улицы, на МКАД в районе Липецкой улицы и в районе шоссе Энтузиастов, а также на Щелковском шоссе по направлению в область.
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россия, москва, цены на такси
РОССИЯ, МОСКВА, цены на такси
Такси в Москве в преддверии праздника подорожало в четыре раза
Такси в Москве перед 8 марта подорожало в четыре раза на фоне девятибалльных пробок
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Поездки на такси в Москве вечером 7 марта подорожали в 4 раза по сравнению со спокойными периодами, а пробки в городе в преддверии Международного женского дня достигли 9 баллов, передает корреспондент РИА Новости.
"Заказов в разы больше, чем машин. Серьезные пробки по пути - чем дольше поездка, тем дороже", - предупреждают в приложении "Яндекс Такси". Индикатор спроса в приложении светится красным, что свидетельствует о повышенной цене. Пробки в Москве 7 марта вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
Такси стало расти в стоимости уже днем: по данным на 15.00 мск длительные поездки - более 30 минут - подорожали с 700-1000 рублей до 1400-1800 рублей, короткие (до получаса) - с 250-500 рублей до 400-800 рублей. К 17.30 мск цены выросли еще в два раза. Так, стоимость длительных поездок (более 30 минут) сейчас составляет 2,5-4 тысячи рублей, а коротких - 1000-1200 рублей.
"Яндекс Такси" откажется от части своей комиссии в моменты пикового спроса
Длительность поездок выросла на 15-20 минут по сравнению с обычным периодом.
Столичный департамент транспорта около 17.30 сообщал в своем Telegram-канале, что интенсивное движение наблюдается в центральной части города, на ТТК в районе Тульской эстакады, на Садовом кольце в районе Садовой-Самотечной улицы, на МКАД в районе Липецкой улицы и в районе шоссе Энтузиастов, а также на Щелковском шоссе по направлению в область.