https://1prime.ru/20240307/846079333.html
СМИ: Берлин продлил на полгода внешнее управление над активами "Роснефти"
СМИ: Берлин продлил на полгода внешнее управление над активами "Роснефти" - 07.03.2024, ПРАЙМ
СМИ: Берлин продлил на полгода внешнее управление над активами "Роснефти"
Правительство Германии пока воздерживается от национализации активов "Роснефти" и продлевает внешнее управление, введенное в сентябре 2022 года, на шесть... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T19:09+0300
2024-03-07T19:09+0300
2024-03-07T19:09+0300
германия
роснефть
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БЕРЛИН, 7 мар - ПРАЙМ. Правительство Германии пока воздерживается от национализации активов "Роснефти" и продлевает внешнее управление, введенное в сентябре 2022 года, на шесть месяцев, сообщает агентство DPA со ссылкой на заявление министерства экономики страны. "Федеральное правительство пока воздерживается от конфискации активов российской государственной компании "Роснефть" в трех немецких нефтеперерабатывающих заводах и продлевает срок действия внешнего управления еще на шесть месяцев", - сообщает агентство. РИА Новости запросило комментарий "Роснефти". Правительство ФРГ в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение. Суд в Германии 14 марта 2023 года отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Без результатов осталась также подача апелляции в августе. Кроме того, защита "Роснефти" в апреле направила в минэкономики ФРГ требование о возмещении убытков от внешнего управления "дочек" компании в Германии, также был направлен иск против продления такого управления. В декабре 2023 года "Роснефть" подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление германского Федерального сетевого агентства.
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германия, роснефть
СМИ: Берлин продлил на полгода внешнее управление над активами "Роснефти"
DPA: правительство ФРГ на полгода продлило внешнее управление над активами "Роснефти"
БЕРЛИН, 7 мар - ПРАЙМ. Правительство Германии пока воздерживается от национализации активов "Роснефти" и продлевает внешнее управление, введенное в сентябре 2022 года, на шесть месяцев, сообщает агентство DPA со ссылкой на заявление министерства экономики страны.
"Федеральное правительство пока воздерживается от конфискации активов российской государственной компании "Роснефть" в трех немецких нефтеперерабатывающих заводах и продлевает срок действия внешнего управления еще на шесть месяцев", - сообщает агентство.
РИА Новости запросило комментарий "Роснефти".
Правительство ФРГ в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение.
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Суд в Германии 14 марта 2023 года отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Без результатов осталась также подача апелляции в августе. Кроме того, защита "Роснефти" в апреле направила в минэкономики ФРГ требование о возмещении убытков от внешнего управления "дочек" компании в Германии, также был направлен иск против продления такого управления.
В декабре 2023 года "Роснефть" подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление германского Федерального сетевого агентства.