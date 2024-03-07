https://1prime.ru/20240307/846079333.html

СМИ: Берлин продлил на полгода внешнее управление над активами "Роснефти"

СМИ: Берлин продлил на полгода внешнее управление над активами "Роснефти" - 07.03.2024, ПРАЙМ

СМИ: Берлин продлил на полгода внешнее управление над активами "Роснефти"

Правительство Германии пока воздерживается от национализации активов "Роснефти" и продлевает внешнее управление, введенное в сентябре 2022 года, на шесть... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T19:09+0300

2024-03-07T19:09+0300

2024-03-07T19:09+0300

германия

роснефть

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БЕРЛИН, 7 мар - ПРАЙМ. Правительство Германии пока воздерживается от национализации активов "Роснефти" и продлевает внешнее управление, введенное в сентябре 2022 года, на шесть месяцев, сообщает агентство DPA со ссылкой на заявление министерства экономики страны. "Федеральное правительство пока воздерживается от конфискации активов российской государственной компании "Роснефть" в трех немецких нефтеперерабатывающих заводах и продлевает срок действия внешнего управления еще на шесть месяцев", - сообщает агентство. РИА Новости запросило комментарий "Роснефти". Правительство ФРГ в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение. Суд в Германии 14 марта 2023 года отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Без результатов осталась также подача апелляции в августе. Кроме того, защита "Роснефти" в апреле направила в минэкономики ФРГ требование о возмещении убытков от внешнего управления "дочек" компании в Германии, также был направлен иск против продления такого управления. В декабре 2023 года "Роснефть" подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление германского Федерального сетевого агентства.

https://1prime.ru/20240307/846062066.html

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германия, роснефть