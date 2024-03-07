"Гудбай, Америка!" Все больше американцев мечтает о распаде страны
DM: четверть американцев поддерживает отделение своего штата от США
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Количество американцев, желающих независимости их штата, увеличивается, сообщает Daily Mail.
Около четверти американцев выступают за данную инициативу. Особенно на Аляске, где 36 процентов жителей желает выйти из состава Соединенных Штатов.
Подписчики агентства выразили свое мнение по этому поводу:
- ALIA: вот чем все неизбежно кончается, когда люди считают, что во власти они не представлены, а ей до них нет никакого дела. Прискорбно.
- Karl Langers: страна совершенно расколота. Пусть "синие" штаты шагают дальше к коммунизму. "Красные" сохранят традиционную Америку. "Синие" все равно ждет балканизация, так что никто их не держит.
- Saraloui: дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Я виню во всем карьерных политиканов, это они посеяли среди нас раскол!
- Snozzberry: Нью-Йорк и Калифорния пусть валят хоть сейчас! Скатертью дорога!
- AGAM3: да любой нормальный человек захочет прочь от либерды и полицейского государства!