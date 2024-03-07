https://1prime.ru/20240307/846079463.html

"Гудбай, Америка!" Все больше американцев мечтает о распаде страны

"Гудбай, Америка!" Все больше американцев мечтает о распаде страны - 07.03.2024, ПРАЙМ

"Гудбай, Америка!" Все больше американцев мечтает о распаде страны

Количество американцев, желающих независимости их штата, увеличивается, сообщает Daily Mail. | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T19:15+0300

2024-03-07T19:15+0300

2024-03-07T19:15+0300

сша

американцы

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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Количество американцев, желающих независимости их штата, увеличивается, сообщает Daily Mail.Около четверти американцев выступают за данную инициативу. Особенно на Аляске, где 36 процентов жителей желает выйти из состава Соединенных Штатов.Подписчики агентства выразили свое мнение по этому поводу:Полный текст читайте на ИноСМИ >>

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сша, американцы