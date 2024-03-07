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Власти обяжут маркировать сырье для производства табачной продукции
Власти обяжут маркировать сырье для производства табачной продукции - 07.03.2024, ПРАЙМ
Власти обяжут маркировать сырье для производства табачной продукции
Сырье для производства табачной и никотинсодержащей продукции будет подлежать в России обязательной маркировке, соответствущее постановление подписал... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T19:42+0300
2024-03-07T19:42+0300
2024-03-07T20:10+0300
россия
табак
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Сырье для производства табачной и никотинсодержащей продукции будет подлежать в России обязательной маркировке, соответствущее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. "Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 224 "Об утверждении Правил маркировки табачной, никотинсодержащей и безникотиновой продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении табачной, никотинсодержащей и безникотиновой продукции", - говорится в документе. Постановлением вводится обязательная маркировка сырья для производства табачной и никотинсодержащей продукции. Производители такой продукции будут обязаны поставлять данные в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Это позволит улучшить прослеживаемость как самого сырья, так и готовых товаров из него, отмечает правительство. Таким образом, государство сможет продолжить работу по сокращению объемов нелегального производства сигарет, а также другой табачной и никотинсодержащей продукции.Постановление подготовлено для реализации норм федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотиносдержащей продукции и сырья для их производства", который был принят в июне 2023 года, уточняет кабмин.Отмечается, что постановление вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования, за исключением некоторых пунктов.
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россия, табак
Власти обяжут маркировать сырье для производства табачной продукции
Правительство: сырье для производства табачной продукции будет подлежать маркировке
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Сырье для производства табачной и никотинсодержащей продукции будет подлежать в России обязательной маркировке, соответствущее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 224 "Об утверждении Правил маркировки табачной, никотинсодержащей и безникотиновой продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении табачной, никотинсодержащей и безникотиновой продукции", - говорится в документе.
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Постановлением вводится обязательная маркировка сырья для производства табачной и никотинсодержащей продукции.
Производители такой продукции будут обязаны поставлять данные в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Это позволит улучшить прослеживаемость как самого сырья, так и готовых товаров из него, отмечает правительство. Таким образом, государство сможет продолжить работу по сокращению объемов нелегального производства сигарет, а также другой табачной и никотинсодержащей продукции.
Постановление подготовлено для реализации норм федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотиносдержащей продукции и сырья для их производства", который был принят в июне 2023 года, уточняет кабмин.
Отмечается, что постановление вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования, за исключением некоторых пунктов.