https://1prime.ru/20240307/846080863.html

Экспорт из США в Россию в январе сократился до минимума за 32 года

Экспорт из США в Россию в январе сократился до минимума за 32 года - 07.03.2024, ПРАЙМ

Экспорт из США в Россию в январе сократился до минимума за 32 года

Экспорт товаров из США в Россию по итогам января 2024 года сократился до своего минимального значения за 32 года и составил 30 миллионов долларов, следует из... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T19:58+0300

2024-03-07T19:58+0300

2024-03-07T19:58+0300

сша

россия

экспорт

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ВАШИНГТОН, 7 мар - ПРАЙМ. Экспорт товаров из США в Россию по итогам января 2024 года сократился до своего минимального значения за 32 года и составил 30 миллионов долларов, следует из опубликованной информации американского бюро статистики. Как следует из опубликованных данных по экспорту товаров из США в Россию, январский показатель сократился почти в два раза по сравнению с декабрем 2023 года, когда он составлял 58,9 миллиона долларов. Значение за январь 2024 года оказалось минимальным с января 1992 год, когда экспорт из США в Россию составил 1,3 миллиона долларов. Также в январе снизился импорт российских товаров в США и составил 244 миллиона долларов по сравнению с 292,2 миллиона долларов в декабре 2023 года.

https://1prime.ru/20240307/846079463.html

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сша, россия, экспорт