https://1prime.ru/20240307/846080863.html
Экспорт из США в Россию в январе сократился до минимума за 32 года
Экспорт из США в Россию в январе сократился до минимума за 32 года - 07.03.2024, ПРАЙМ
Экспорт из США в Россию в январе сократился до минимума за 32 года
Экспорт товаров из США в Россию по итогам января 2024 года сократился до своего минимального значения за 32 года и составил 30 миллионов долларов, следует из... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T19:58+0300
2024-03-07T19:58+0300
2024-03-07T19:58+0300
сша
россия
экспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_acda335e66d3730619ea5709a370c0b6.jpg
ВАШИНГТОН, 7 мар - ПРАЙМ. Экспорт товаров из США в Россию по итогам января 2024 года сократился до своего минимального значения за 32 года и составил 30 миллионов долларов, следует из опубликованной информации американского бюро статистики. Как следует из опубликованных данных по экспорту товаров из США в Россию, январский показатель сократился почти в два раза по сравнению с декабрем 2023 года, когда он составлял 58,9 миллиона долларов. Значение за январь 2024 года оказалось минимальным с января 1992 год, когда экспорт из США в Россию составил 1,3 миллиона долларов. Также в январе снизился импорт российских товаров в США и составил 244 миллиона долларов по сравнению с 292,2 миллиона долларов в декабре 2023 года.
https://1prime.ru/20240307/846079463.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_f15c7c4559c198e05a6920adecdb4ad0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, экспорт
Экспорт из США в Россию в январе сократился до минимума за 32 года
Экспорт из США в Россию в январе сократился до минимума за 32 года и составил $30 млн
ВАШИНГТОН, 7 мар - ПРАЙМ. Экспорт товаров из США в Россию по итогам января 2024 года сократился до своего минимального значения за 32 года и составил 30 миллионов долларов, следует из опубликованной информации американского бюро статистики.
Как следует из опубликованных данных по экспорту товаров из США в Россию, январский показатель сократился почти в два раза по сравнению с декабрем 2023 года, когда он составлял 58,9 миллиона долларов.
"Гудбай, Америка!" Все больше американцев мечтает о распаде страны
Значение за январь 2024 года оказалось минимальным с января 1992 год, когда экспорт из США в Россию составил 1,3 миллиона долларов.
Также в январе снизился импорт российских товаров в США и составил 244 миллиона долларов по сравнению с 292,2 миллиона долларов в декабре 2023 года.