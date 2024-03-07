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Экспорт из США в Россию в январе сократился до минимума за 32 года - 07.03.2024, ПРАЙМ
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Экспорт из США в Россию в январе сократился до минимума за 32 года
Экспорт из США в Россию в январе сократился до минимума за 32 года - 07.03.2024, ПРАЙМ
Экспорт из США в Россию в январе сократился до минимума за 32 года
Экспорт товаров из США в Россию по итогам января 2024 года сократился до своего минимального значения за 32 года и составил 30 миллионов долларов, следует из... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T19:58+0300
2024-03-07T19:58+0300
сша
россия
экспорт
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ВАШИНГТОН, 7 мар - ПРАЙМ. Экспорт товаров из США в Россию по итогам января 2024 года сократился до своего минимального значения за 32 года и составил 30 миллионов долларов, следует из опубликованной информации американского бюро статистики. Как следует из опубликованных данных по экспорту товаров из США в Россию, январский показатель сократился почти в два раза по сравнению с декабрем 2023 года, когда он составлял 58,9 миллиона долларов. Значение за январь 2024 года оказалось минимальным с января 1992 год, когда экспорт из США в Россию составил 1,3 миллиона долларов. Также в январе снизился импорт российских товаров в США и составил 244 миллиона долларов по сравнению с 292,2 миллиона долларов в декабре 2023 года.
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сша, россия, экспорт
США, РОССИЯ, экспорт
19:58 07.03.2024
 
Экспорт из США в Россию в январе сократился до минимума за 32 года

Экспорт из США в Россию в январе сократился до минимума за 32 года и составил $30 млн

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 7 мар - ПРАЙМ. Экспорт товаров из США в Россию по итогам января 2024 года сократился до своего минимального значения за 32 года и составил 30 миллионов долларов, следует из опубликованной информации американского бюро статистики.
Как следует из опубликованных данных по экспорту товаров из США в Россию, январский показатель сократился почти в два раза по сравнению с декабрем 2023 года, когда он составлял 58,9 миллиона долларов.
США - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
"Гудбай, Америка!" Все больше американцев мечтает о распаде страны
19:15
Значение за январь 2024 года оказалось минимальным с января 1992 год, когда экспорт из США в Россию составил 1,3 миллиона долларов.
Также в январе снизился импорт российских товаров в США и составил 244 миллиона долларов по сравнению с 292,2 миллиона долларов в декабре 2023 года.
 
СШАРОССИЯэкспорт
 
 
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