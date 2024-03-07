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ФРС готова медленно ослаблять монетарную политику при росте экономики США - 07.03.2024, ПРАЙМ
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ФРС готова медленно ослаблять монетарную политику при росте экономики США
ФРС готова медленно ослаблять монетарную политику при росте экономики США - 07.03.2024, ПРАЙМ
ФРС готова медленно ослаблять монетарную политику при росте экономики США
Федеральная резервная система (ФРС) США готова приступить к осторожному ослаблению монетарной политики в случае продолжения роста экономики и снижения инфляции, | 07.03.2024, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 7 мар - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США готова приступить к осторожному ослаблению монетарной политики в случае продолжения роста экономики и снижения инфляции, сообщил глава регулятора Джером Пауэлл. "Если экономика будет развиваться тем же путем, то мы полагаем, что осторожное снятие ограничительной политики начнется в течение года", - сообщил он на слушаниях в банковском комитете сената США. По словам Пауэлла, в ФРС ожидают дальнейшего роста американской экономики, прогресса в снижении инфляции и сильного рынка труда. Ранее Федрезерв опубликовал отчет по итогам последнего заседания регулятора, из которого следовало, что ряд членов руководства регулятора видят риски снижения экономики из-за чрезмерно долгих ограничительных мер регулятора. При этом участники заседания ФРС отметили, что будущие изменение процентной ставки будет зависеть от поступающих экономических данных, перспектив и баланса рисков. В январе ФРС в четвертый раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. Однако с тех пор ФРС сохраняет ставку на этом уровне. С января 2022 до лета 2023 года американский Центробанк непрерывно повышал ставку для борьбы с ускоряющейся инфляцией.
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сша, фрс сша
США, ФРС США
20:01 07.03.2024
 
ФРС готова медленно ослаблять монетарную политику при росте экономики США

Пауэлл: ФРС готова осторожно ослаблять монетарную политику при росте экономики США

© Фото : Federal ReserveВид на здание Федеральной резервной системы, США
Вид на здание Федеральной резервной системы, США - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© Фото : Federal Reserve
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ВАШИНГТОН, 7 мар - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США готова приступить к осторожному ослаблению монетарной политики в случае продолжения роста экономики и снижения инфляции, сообщил глава регулятора Джером Пауэлл.
"Если экономика будет развиваться тем же путем, то мы полагаем, что осторожное снятие ограничительной политики начнется в течение года", - сообщил он на слушаниях в банковском комитете сената США.
По словам Пауэлла, в ФРС ожидают дальнейшего роста американской экономики, прогресса в снижении инфляции и сильного рынка труда.
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Ранее Федрезерв опубликовал отчет по итогам последнего заседания регулятора, из которого следовало, что ряд членов руководства регулятора видят риски снижения экономики из-за чрезмерно долгих ограничительных мер регулятора. При этом участники заседания ФРС отметили, что будущие изменение процентной ставки будет зависеть от поступающих экономических данных, перспектив и баланса рисков.
В январе ФРС в четвертый раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых.
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. Однако с тех пор ФРС сохраняет ставку на этом уровне.
С января 2022 до лета 2023 года американский Центробанк непрерывно повышал ставку для борьбы с ускоряющейся инфляцией.
 
СШАФРС США
 
 
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