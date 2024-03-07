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Глава ФРС ожидает новых банкротств американских банков в 2024 году

Глава ФРС ожидает новых банкротств американских банков в 2024 году - 07.03.2024, ПРАЙМ

Глава ФРС ожидает новых банкротств американских банков в 2024 году

Председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл ожидает новых банкротств американских банков в 2024 году после череды крахов кредитных... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T20:13+0300

2024-03-07T20:13+0300

2024-03-07T20:13+0300

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ВАШИНГТОН, 7 мар - ПРАЙМ. Председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл ожидает новых банкротств американских банков в 2024 году после череды крахов кредитных организаций в 2023 году, заявил он на слушаниях в сенате страны. "Я уверен, что в этом году произойдут банкротства банков, но не крупные", - сообщил он. По словам Пауэлла, ФРС прогнозирует, что банкротства коснутся малых и средних кредитных организаций и не затронут крупные компании. Он добавил, что американский регулятор остается в диалоге с теми банками, которые находятся в зоне риска. Ранее в марте Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о том, что банковский сектор США продолжает сталкиваться с различными уязвимостями несмотря на восстановление после серии крахов региональных финансовых организаций. Кроме того, по оценкам организации, крах Silicon Valley Bank (SVB) в 2023 году значительно повлиял на финансовые рынки, а сам банковский кризис привел к падению качества на рынке суверенных облигаций. Сложности в банковском секторе США обострились в марте прошлого года после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Тогда также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate и аналогичного нью-йоркского Signature Bank. Вслед за ними трудности стал испытывать и крупный швейцарский банк Credit Suisse: в результате он был поглощен UBS.

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