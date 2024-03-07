Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ФРС ожидает новых банкротств американских банков в 2024 году - 07.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240307/846081564.html
Глава ФРС ожидает новых банкротств американских банков в 2024 году
Глава ФРС ожидает новых банкротств американских банков в 2024 году - 07.03.2024, ПРАЙМ
Глава ФРС ожидает новых банкротств американских банков в 2024 году
Председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл ожидает новых банкротств американских банков в 2024 году после череды крахов кредитных... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T20:13+0300
2024-03-07T20:13+0300
сша
фрс сша
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/09/841370960_0:0:2048:1151_1920x0_80_0_0_c45dab8ab9c92337a37e8ea37ebc53d1.jpg
ВАШИНГТОН, 7 мар - ПРАЙМ. Председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл ожидает новых банкротств американских банков в 2024 году после череды крахов кредитных организаций в 2023 году, заявил он на слушаниях в сенате страны. "Я уверен, что в этом году произойдут банкротства банков, но не крупные", - сообщил он. По словам Пауэлла, ФРС прогнозирует, что банкротства коснутся малых и средних кредитных организаций и не затронут крупные компании. Он добавил, что американский регулятор остается в диалоге с теми банками, которые находятся в зоне риска. Ранее в марте Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о том, что банковский сектор США продолжает сталкиваться с различными уязвимостями несмотря на восстановление после серии крахов региональных финансовых организаций. Кроме того, по оценкам организации, крах Silicon Valley Bank (SVB) в 2023 году значительно повлиял на финансовые рынки, а сам банковский кризис привел к падению качества на рынке суверенных облигаций. Сложности в банковском секторе США обострились в марте прошлого года после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Тогда также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate и аналогичного нью-йоркского Signature Bank. Вслед за ними трудности стал испытывать и крупный швейцарский банк Credit Suisse: в результате он был поглощен UBS.
https://1prime.ru/20240307/846081267.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/09/841370960_61:0:1881:1365_1920x0_80_0_0_e47db9d3b2b863a6a087e1d59a9fe63a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, фрс сша, банки
США, ФРС США, Банки
20:13 07.03.2024
 
Глава ФРС ожидает новых банкротств американских банков в 2024 году

Глава ФРС Пауэлл прогнозирует новые банкротства американских банков в 2024 году

© Фото : Federal ReserveПредседатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл
Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© Фото : Federal Reserve
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 7 мар - ПРАЙМ. Председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл ожидает новых банкротств американских банков в 2024 году после череды крахов кредитных организаций в 2023 году, заявил он на слушаниях в сенате страны.
"Я уверен, что в этом году произойдут банкротства банков, но не крупные", - сообщил он.
По словам Пауэлла, ФРС прогнозирует, что банкротства коснутся малых и средних кредитных организаций и не затронут крупные компании. Он добавил, что американский регулятор остается в диалоге с теми банками, которые находятся в зоне риска.
Ранее в марте Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о том, что банковский сектор США продолжает сталкиваться с различными уязвимостями несмотря на восстановление после серии крахов региональных финансовых организаций.
Вид на здание Федеральной резервной системы, США - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
ФРС готова медленно ослаблять монетарную политику при росте экономики США
20:01
Кроме того, по оценкам организации, крах Silicon Valley Bank (SVB) в 2023 году значительно повлиял на финансовые рынки, а сам банковский кризис привел к падению качества на рынке суверенных облигаций.
Сложности в банковском секторе США обострились в марте прошлого года после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Тогда также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate и аналогичного нью-йоркского Signature Bank. Вслед за ними трудности стал испытывать и крупный швейцарский банк Credit Suisse: в результате он был поглощен UBS.
 
СШАФРС СШАБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала