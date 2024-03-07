https://1prime.ru/20240307/846081564.html
Глава ФРС ожидает новых банкротств американских банков в 2024 году
Глава ФРС ожидает новых банкротств американских банков в 2024 году - 07.03.2024, ПРАЙМ
Глава ФРС ожидает новых банкротств американских банков в 2024 году
Председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл ожидает новых банкротств американских банков в 2024 году после череды крахов кредитных... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T20:13+0300
2024-03-07T20:13+0300
2024-03-07T20:13+0300
сша
фрс сша
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/09/841370960_0:0:2048:1151_1920x0_80_0_0_c45dab8ab9c92337a37e8ea37ebc53d1.jpg
ВАШИНГТОН, 7 мар - ПРАЙМ. Председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл ожидает новых банкротств американских банков в 2024 году после череды крахов кредитных организаций в 2023 году, заявил он на слушаниях в сенате страны. "Я уверен, что в этом году произойдут банкротства банков, но не крупные", - сообщил он. По словам Пауэлла, ФРС прогнозирует, что банкротства коснутся малых и средних кредитных организаций и не затронут крупные компании. Он добавил, что американский регулятор остается в диалоге с теми банками, которые находятся в зоне риска. Ранее в марте Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о том, что банковский сектор США продолжает сталкиваться с различными уязвимостями несмотря на восстановление после серии крахов региональных финансовых организаций. Кроме того, по оценкам организации, крах Silicon Valley Bank (SVB) в 2023 году значительно повлиял на финансовые рынки, а сам банковский кризис привел к падению качества на рынке суверенных облигаций. Сложности в банковском секторе США обострились в марте прошлого года после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Тогда также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate и аналогичного нью-йоркского Signature Bank. Вслед за ними трудности стал испытывать и крупный швейцарский банк Credit Suisse: в результате он был поглощен UBS.
https://1prime.ru/20240307/846081267.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/09/841370960_61:0:1881:1365_1920x0_80_0_0_e47db9d3b2b863a6a087e1d59a9fe63a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, фрс сша, банки
Глава ФРС ожидает новых банкротств американских банков в 2024 году
Глава ФРС Пауэлл прогнозирует новые банкротства американских банков в 2024 году
ВАШИНГТОН, 7 мар - ПРАЙМ. Председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл ожидает новых банкротств американских банков в 2024 году после череды крахов кредитных организаций в 2023 году, заявил он на слушаниях в сенате страны.
"Я уверен, что в этом году произойдут банкротства банков, но не крупные", - сообщил он.
По словам Пауэлла, ФРС прогнозирует, что банкротства коснутся малых и средних кредитных организаций и не затронут крупные компании. Он добавил, что американский регулятор остается в диалоге с теми банками, которые находятся в зоне риска.
Ранее в марте Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о том, что банковский сектор США продолжает сталкиваться с различными уязвимостями несмотря на восстановление после серии крахов региональных финансовых организаций.
ФРС готова медленно ослаблять монетарную политику при росте экономики США
Кроме того, по оценкам организации, крах Silicon Valley Bank (SVB) в 2023 году значительно повлиял на финансовые рынки, а сам банковский кризис привел к падению качества на рынке суверенных облигаций.
Сложности в банковском секторе США обострились в марте прошлого года после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Тогда также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate и аналогичного нью-йоркского Signature Bank. Вслед за ними трудности стал испытывать и крупный швейцарский банк Credit Suisse: в результате он был поглощен UBS.