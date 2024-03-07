https://1prime.ru/20240307/846081802.html
Власти продлили приостановку публикации статистики по нефти и газу
Власти продлили приостановку публикации статистики по нефти и газу - 07.03.2024, ПРАЙМ
Власти продлили приостановку публикации статистики по нефти и газу
Правительство России продлило до 1 апреля 2025 года приостановку публикации статистики по нефти, газу и газовому конденсату, соответствующее распоряжение... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T20:16+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Правительство России продлило до 1 апреля 2025 года приостановку публикации статистики по нефти, газу и газовому конденсату, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "В распоряжении Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2023 года №1074-р... слова "до 1 апреля 2024 года" заменить словами "до 1 апреля 2025 года", - говорится в документе.
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россия, статистика
Власти продлили приостановку публикации статистики по нефти и газу
Власти продлили до 1 апреля 2025 года приостановку публикации статистики по нефти и газу
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Правительство России продлило до 1 апреля 2025 года приостановку публикации статистики по нефти, газу и газовому конденсату, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
Власти обяжут маркировать сырье для производства табачной продукции
"В распоряжении Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2023 года №1074-р... слова "до 1 апреля 2024 года" заменить словами "до 1 апреля 2025 года", - говорится в документе.