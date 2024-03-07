https://1prime.ru/20240307/846081909.html
Правительство снова запретило вывоз семян рапса
Правительство снова запретило вывоз семян рапса - 07.03.2024, ПРАЙМ
Правительство снова запретило вывоз семян рапса
Правительство России возобновило временный запрет на вывоз семян рапса, он будет действовать до 31 августа, сообщается в Telegram-канале правительства. | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T20:21+0300
2024-03-07T20:21+0300
2024-03-07T20:23+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Правительство России возобновило временный запрет на вывоз семян рапса, он будет действовать до 31 августа, сообщается в Telegram-канале правительства. "Правительство приняло решение возобновить временный запрет на экспорт семян рапса. Он будет действовать до 31 августа 2024 года. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении. Предыдущие ограничения распространялись на период с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года включительно. Отмечается, что решение позволит обеспечить загрузку отечественных предприятий, производящих рапсовое масло, а также обеспечить отрасль животноводства необходимыми продуктами переработки этой масличной культуры. В перечне исключений, когда временное ограничение действовать не будет, по-прежнему вывоз рапса в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию, Южную Осетию. Также запрет не коснётся семян рапса, вывозимых в рамках международных межправительственных соглашений и оказания гуманитарной помощи иностранным государствам, сообщает пресс-служба.
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россия, рапс
Правительство снова запретило вывоз семян рапса
Власти возобновили запрет на вывоз семян рапса, он будет действовать до 31 августа
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Правительство России возобновило временный запрет на вывоз семян рапса, он будет действовать до 31 августа, сообщается в Telegram-канале правительства.
"Правительство приняло решение возобновить временный запрет на экспорт семян рапса. Он будет действовать до 31 августа 2024 года. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.
Предыдущие ограничения распространялись на период с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года включительно.
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Отмечается, что решение позволит обеспечить загрузку отечественных предприятий, производящих рапсовое масло, а также обеспечить отрасль животноводства необходимыми продуктами переработки этой масличной культуры.
В перечне исключений, когда временное ограничение действовать не будет, по-прежнему вывоз рапса в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию, Южную Осетию. Также запрет не коснётся семян рапса, вывозимых в рамках международных межправительственных соглашений и оказания гуманитарной помощи иностранным государствам, сообщает пресс-служба.