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Залужный станет послом Украины в Великобритании - 07.03.2024, ПРАЙМ
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Залужный станет послом Украины в Великобритании
Залужный станет послом Украины в Великобритании - 07.03.2024, ПРАЙМ
Залужный станет послом Украины в Великобритании
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный согласован на на должность украинского посла в Великобритании, заявил МИД Украины. | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T20:36+0300
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украина
валерий залужный
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный согласован на на должность украинского посла в Великобритании, заявил МИД Украины."В четверг, 7 марта 2024 года, (Владимир Зеленский - ред.) согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", — указывается в публикации. В ведомстве указали, что запрос на агреман уже направлен Лондону.Ранее в феврале депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко отмечал, что Залужный принял предложение о должности посла в Британии.
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украина, валерий залужный
УКРАИНА, Валерий Залужный
20:36 07.03.2024 (обновлено: 20:38 07.03.2024)
 
Залужный станет послом Украины в Великобритании

МИД Украины: экс-главком ВСУ Залужный согласован на должность посла Украины в Британии

© Фото : Страница В.Залужного в соцсетяхГлавком ВСУ Валерий Залужный
Главком ВСУ Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© Фото : Страница В.Залужного в соцсетях
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный согласован на на должность украинского посла в Великобритании, заявил МИД Украины.
"В четверг, 7 марта 2024 года, (Владимир Зеленский - ред.) согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", — указывается в публикации.
В ведомстве указали, что запрос на агреман уже направлен Лондону.
Главком ВСУ Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2024
Отставка Залужного разделила Украину на два лагеря, пишут СМИ
16 февраля, 12:52
Ранее в феврале депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко отмечал, что Залужный принял предложение о должности посла в Британии.
 
УКРАИНАВалерий Залужный
 
 
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