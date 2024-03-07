https://1prime.ru/20240307/846083283.html

Залужный станет послом Украины в Великобритании

Залужный станет послом Украины в Великобритании - 07.03.2024, ПРАЙМ

Залужный станет послом Украины в Великобритании

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный согласован на на должность украинского посла в Великобритании, заявил МИД Украины. | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T20:36+0300

2024-03-07T20:36+0300

2024-03-07T20:38+0300

украина

валерий залужный

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный согласован на на должность украинского посла в Великобритании, заявил МИД Украины."В четверг, 7 марта 2024 года, (Владимир Зеленский - ред.) согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", — указывается в публикации. В ведомстве указали, что запрос на агреман уже направлен Лондону.Ранее в феврале депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко отмечал, что Залужный принял предложение о должности посла в Британии.

https://1prime.ru/20240216/843089607.html

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украина, валерий залужный