https://1prime.ru/20240307/846083527.html

Минпромторг предложил начать эксперимент с маркировкой презервативов

Минпромторг предложил начать эксперимент с маркировкой презервативов - 07.03.2024, ПРАЙМ

Минпромторг предложил начать эксперимент с маркировкой презервативов

Минпромторг РФ предлагает с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года провести эксперимент по маркировке инкубаторов для новорожденных, аппаратуры для... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T20:47+0300

2024-03-07T20:47+0300

2024-03-07T20:47+0300

россия

маркировка

медизделия

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года провести эксперимент по маркировке инкубаторов для новорожденных, аппаратуры для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания и ряда других видов медицинских изделий, следует из сообщения министерства. "С 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 г. планируется проведение в Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов медицинских изделий. В перечень продукции вошли инкубаторы для новорожденных, аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания... шприцы, инфузионные системы, презервативы, медицинские маски, имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей, пробирки и салфетки, в том числе неодноразовые", - говорится в сообщении. Как пояснили в министерстве, в рамках эксперимента будут отработаны и протестированы технологии нанесения средств идентификации на медицинские изделия, взаимодействие участников оборота с информационной системой маркировки, а также иные вопросы, касающиеся организации маркировки средствами идентификации отдельных видов медицинских изделий, предусмотренных в проекте постановления. Оператором соответствующей информационной системы на безвозмездной основе выступит ООО "Оператор-ЦРПТ". Отмечается, что участие в эксперименте является добровольным, а оборудование на время проведения тестирований и коды маркировки будут предоставлены на безвозмездной основе. В ведомстве уточнили, что значительная часть производителей, импортеров и участников оборота розничного звена уже имеют необходимый опыт и оборудование, что облегчит их адаптацию в рамках планируемого эксперимента. С 1 марта в России началась маркировка ряда медицинских изделий, среди которых слуховые аппараты, коронарные стенты, компьютерные томографы, а также подгузники и пеленки для взрослых. До этого, с 1 сентября, в стране началось внедрение обязательной маркировки 5 новых товарных категорий, среди них, например, биологически активные добавки (БАДы), антисептики, а также кресла-коляски.

https://1prime.ru/20240307/846080624.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, маркировка, медизделия