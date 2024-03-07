https://1prime.ru/20240307/846083527.html
Минпромторг предложил начать эксперимент с маркировкой презервативов
Минпромторг предложил начать эксперимент с маркировкой презервативов - 07.03.2024, ПРАЙМ
Минпромторг предложил начать эксперимент с маркировкой презервативов
Минпромторг РФ предлагает с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года провести эксперимент по маркировке инкубаторов для новорожденных, аппаратуры для... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T20:47+0300
2024-03-07T20:47+0300
2024-03-07T20:47+0300
россия
маркировка
медизделия
https://cdnn.1prime.ru/img/83417/71/834177103_0:334:2897:1963_1920x0_80_0_0_fc862c3dfda37313fe9c7610106c247d.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года провести эксперимент по маркировке инкубаторов для новорожденных, аппаратуры для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания и ряда других видов медицинских изделий, следует из сообщения министерства. "С 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 г. планируется проведение в Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов медицинских изделий. В перечень продукции вошли инкубаторы для новорожденных, аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания... шприцы, инфузионные системы, презервативы, медицинские маски, имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей, пробирки и салфетки, в том числе неодноразовые", - говорится в сообщении. Как пояснили в министерстве, в рамках эксперимента будут отработаны и протестированы технологии нанесения средств идентификации на медицинские изделия, взаимодействие участников оборота с информационной системой маркировки, а также иные вопросы, касающиеся организации маркировки средствами идентификации отдельных видов медицинских изделий, предусмотренных в проекте постановления. Оператором соответствующей информационной системы на безвозмездной основе выступит ООО "Оператор-ЦРПТ". Отмечается, что участие в эксперименте является добровольным, а оборудование на время проведения тестирований и коды маркировки будут предоставлены на безвозмездной основе. В ведомстве уточнили, что значительная часть производителей, импортеров и участников оборота розничного звена уже имеют необходимый опыт и оборудование, что облегчит их адаптацию в рамках планируемого эксперимента. С 1 марта в России началась маркировка ряда медицинских изделий, среди которых слуховые аппараты, коронарные стенты, компьютерные томографы, а также подгузники и пеленки для взрослых. До этого, с 1 сентября, в стране началось внедрение обязательной маркировки 5 новых товарных категорий, среди них, например, биологически активные добавки (БАДы), антисептики, а также кресла-коляски.
https://1prime.ru/20240307/846080624.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83417/71/834177103_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d990c194841eb2d4ca2b49e0b41fce9d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, маркировка, медизделия
РОССИЯ, маркировка, медизделия
Минпромторг предложил начать эксперимент с маркировкой презервативов
Минпромторг предложил начать маркировать презервативы и медицинские маски
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года провести эксперимент по маркировке инкубаторов для новорожденных, аппаратуры для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания и ряда других видов медицинских изделий, следует из сообщения министерства.
"С 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 г. планируется проведение в Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов медицинских изделий. В перечень продукции вошли инкубаторы для новорожденных, аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания... шприцы, инфузионные системы, презервативы, медицинские маски, имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей, пробирки и салфетки, в том числе неодноразовые", - говорится в сообщении.
Как пояснили в министерстве, в рамках эксперимента будут отработаны и протестированы технологии нанесения средств идентификации на медицинские изделия, взаимодействие участников оборота с информационной системой маркировки, а также иные вопросы, касающиеся организации маркировки средствами идентификации отдельных видов медицинских изделий, предусмотренных в проекте постановления. Оператором соответствующей информационной системы на безвозмездной основе выступит ООО "Оператор-ЦРПТ".
Власти обяжут маркировать сырье для производства табачной продукции
Отмечается, что участие в эксперименте является добровольным, а оборудование на время проведения тестирований и коды маркировки будут предоставлены на безвозмездной основе. В ведомстве уточнили, что значительная часть производителей, импортеров и участников оборота розничного звена уже имеют необходимый опыт и оборудование, что облегчит их адаптацию в рамках планируемого эксперимента.
С 1 марта в России началась маркировка ряда медицинских изделий, среди которых слуховые аппараты, коронарные стенты, компьютерные томографы, а также подгузники и пеленки для взрослых. До этого, с 1 сентября, в стране началось внедрение обязательной маркировки 5 новых товарных категорий, среди них, например, биологически активные добавки (БАДы), антисептики, а также кресла-коляски.