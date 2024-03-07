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Власти распространили госрегулирование цен на все типы боеприпасов

Власти распространили госрегулирование цен на все типы боеприпасов - 07.03.2024, ПРАЙМ

Власти распространили госрегулирование цен на все типы боеприпасов

Правительство России распорядилось внести неуправляемые бомбы и боеприпасы всех типов в перечень продукции гособоронзаказа, на которые распространяется... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T21:07+0300

2024-03-07T21:07+0300

2024-03-07T21:07+0300

россия

впк

боеприпасы

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Правительство России распорядилось внести неуправляемые бомбы и боеприпасы всех типов в перечень продукции гособоронзаказа, на которые распространяется государственное регулирование цен, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Внести в перечень продукции по государственному оборонному заказу, на которую распространяется государственное урегулирование цен (за исключением ядерного оружейного комплекса), утвержденный распоряжением правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года №976-р... , следующие изменения: а) пункт 34 изложить в следующей редакции: "34. Управляемые и неуправляемые бомбы"; б) раздел I дополнить пунктом 38.3 следующего содержания: "38.3. Боеприпасы всех типов", - говорится в тексте распоряжения. Ранее государство регулировало цены только на управляемые бомбы.

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россия, впк, боеприпасы