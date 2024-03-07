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Власти распространили госрегулирование цен на все типы боеприпасов - 07.03.2024, ПРАЙМ
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Власти распространили госрегулирование цен на все типы боеприпасов
Власти распространили госрегулирование цен на все типы боеприпасов - 07.03.2024, ПРАЙМ
Власти распространили госрегулирование цен на все типы боеприпасов
Правительство России распорядилось внести неуправляемые бомбы и боеприпасы всех типов в перечень продукции гособоронзаказа, на которые распространяется... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T21:07+0300
2024-03-07T21:07+0300
россия
впк
боеприпасы
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Правительство России распорядилось внести неуправляемые бомбы и боеприпасы всех типов в перечень продукции гособоронзаказа, на которые распространяется государственное регулирование цен, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Внести в перечень продукции по государственному оборонному заказу, на которую распространяется государственное урегулирование цен (за исключением ядерного оружейного комплекса), утвержденный распоряжением правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года №976-р... , следующие изменения: а) пункт 34 изложить в следующей редакции: "34. Управляемые и неуправляемые бомбы"; б) раздел I дополнить пунктом 38.3 следующего содержания: "38.3. Боеприпасы всех типов", - говорится в тексте распоряжения. Ранее государство регулировало цены только на управляемые бомбы.
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россия, впк, боеприпасы
РОССИЯ, ВПК, Боеприпасы
21:07 07.03.2024
 
Власти распространили госрегулирование цен на все типы боеприпасов

Власти распространили госрегулирование цен на неуправляемые бомбы и все типы боеприпасов

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Городские кварталы Северодонецка в ЛНР после освобождения - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Правительство России распорядилось внести неуправляемые бомбы и боеприпасы всех типов в перечень продукции гособоронзаказа, на которые распространяется государственное регулирование цен, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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"Внести в перечень продукции по государственному оборонному заказу, на которую распространяется государственное урегулирование цен (за исключением ядерного оружейного комплекса), утвержденный распоряжением правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года №976-р... , следующие изменения: а) пункт 34 изложить в следующей редакции: "34. Управляемые и неуправляемые бомбы"; б) раздел I дополнить пунктом 38.3 следующего содержания: "38.3. Боеприпасы всех типов", - говорится в тексте распоряжения.
Ранее государство регулировало цены только на управляемые бомбы.
 
РОССИЯВПКБоеприпасы
 
 
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