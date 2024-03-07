Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акционеры Yandex N.V. одобрили продажу "Яндекса" - 07.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240307/846083910.html
Акционеры Yandex N.V. одобрили продажу "Яндекса"
Акционеры Yandex N.V. одобрили продажу "Яндекса" - 07.03.2024, ПРАЙМ
Акционеры Yandex N.V. одобрили продажу "Яндекса"
Акционеры Yandex N.V. одобрили сделку по реструктуризации компании и продаже российского бизнеса топ-менеджменту, в поддержку решения о продаже отдано 94,3%... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T21:42+0300
2024-03-07T22:06+0300
россия
яндекс
https://cdnn.1prime.ru/img/83465/13/834651393_0:281:3141:2048_1920x0_80_0_0_ff724003921b49ee7360ca919ad2eda6.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Акционеры Yandex N.V. одобрили сделку по реструктуризации компании и продаже российского бизнеса топ-менеджменту, в поддержку решения о продаже отдано 94,3% голосов, следует из сообщения компании. "Акционеры нидерландской Yandex N.V. одобрили сделку по продаже бизнеса "Яндекса" и изменения в структуре корпоративного управления. На собрании владельцев акций класса A в поддержку решения о продаже отдано 94,3% голосов", - говорится в заявлении.Также сделку о продаже одобрила правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций."Стороны продолжают работать над тем, чтобы все необходимые условия были выполнены. Уже получен ряд ключевых согласований: в частности, сделку одобрила правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций", - указывается в публикации.Ожидается, что первый этап сделки завершится в ближайшие недели.Пресс-служба компании отмечает, что сумма продажи осталась прежней: 475 миллиардов рублей.Ранее сообщалось о том, что нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов. Новой головной компанией станет МКАО "Яндекс", основным владельцем которой будет закрытый паевой инвестиционный фонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Сделка пройдет в два этапа. Покупатель суммарно заплатит 230 миллиардов рублей и около 176 миллионов акций класса А Yandex N.V."Яндекс" объявил о реструктуризации в ноябре 2022 года. Сообщалось, что материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд.Компания подчеркивала, что ни Yandex N.V, ни какие-либо компании группы не находятся под санкциями США, Евросоюза, Швейцарии или Великобритании. Компании группы "Яндекса" не принадлежат на 50% и более лицам, попавшим под такие санкции, и не находятся под контролем таких лиц.
https://1prime.ru/20240306/yandeks-845988240.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83465/13/834651393_410:0:3141:2048_1920x0_80_0_0_923e93d7a5ceed7c4e2739e3e0f27b40.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, яндекс
РОССИЯ, Яндекс
21:42 07.03.2024 (обновлено: 22:06 07.03.2024)
 
Акционеры Yandex N.V. одобрили продажу "Яндекса"

Акционеры Yandex N.V. одобрили продажу "Яндекса" топ-менеджменту, отдано 94,3% голосов

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЯндекс
Яндекс - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Акционеры Yandex N.V. одобрили сделку по реструктуризации компании и продаже российского бизнеса топ-менеджменту, в поддержку решения о продаже отдано 94,3% голосов, следует из сообщения компании.
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
Правительство одобрило покупку "Яндекса", пишет СМИ
Вчера, 07:02
"Акционеры нидерландской Yandex N.V. одобрили сделку по продаже бизнеса "Яндекса" и изменения в структуре корпоративного управления. На собрании владельцев акций класса A в поддержку решения о продаже отдано 94,3% голосов", - говорится в заявлении.
Также сделку о продаже одобрила правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
"Стороны продолжают работать над тем, чтобы все необходимые условия были выполнены. Уже получен ряд ключевых согласований: в частности, сделку одобрила правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций", - указывается в публикации.
Ожидается, что первый этап сделки завершится в ближайшие недели.
Пресс-служба компании отмечает, что сумма продажи осталась прежней: 475 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось о том, что нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов. Новой головной компанией станет МКАО "Яндекс", основным владельцем которой будет закрытый паевой инвестиционный фонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Сделка пройдет в два этапа. Покупатель суммарно заплатит 230 миллиардов рублей и около 176 миллионов акций класса А Yandex N.V.
"Яндекс" объявил о реструктуризации в ноябре 2022 года. Сообщалось, что материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд.
Компания подчеркивала, что ни Yandex N.V, ни какие-либо компании группы не находятся под санкциями США, Евросоюза, Швейцарии или Великобритании. Компании группы "Яндекса" не принадлежат на 50% и более лицам, попавшим под такие санкции, и не находятся под контролем таких лиц.
 
РОССИЯЯндекс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала