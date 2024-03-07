https://1prime.ru/20240307/846084144.html

Хакеры стали подключать в 4 раза больше устройств к сетям в 2023 году

Хакеры стали подключать в 4 раза больше устройств к сетям в 2023 году - 07.03.2024, ПРАЙМ

Хакеры стали подключать в 4 раза больше устройств к сетям в 2023 году

Среднее число устройств в ботнетах (сетях, зараженных вредоносным ПО, которые используются для кибератак) в 2023 году выросло с 4 тысяч до 16 тысяч, тенденция... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T21:47+0300

2024-03-07T21:47+0300

2024-03-07T21:47+0300

россия

хакерская атака

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Среднее число устройств в ботнетах (сетях, зараженных вредоносным ПО, которые используются для кибератак) в 2023 году выросло с 4 тысяч до 16 тысяч, тенденция стремительного роста таких сетей отмечается как в России, так и по всему миру, рассказали РИА Новости в StormWall."В начале 2024 года эксперты StormWall заметили пугающую тенденцию стремительного роста ботнетов по всему миру, а также в России. По данным аналитиков компании, в 2023 году среднее количество устройств в ботнетах выросло в 4 раза по сравнению с 2022 годом с 4 тыс до 16 тыс девайсов. Атаки ботнетов угрожают безопасности интернета на глобальном уровне", - сказали в StormWall.Сейчас в мире более 50 миллиардов IoT-устройств - к ним относятся, например, умные часы и очки, умная бытовая техника, датчики и счетчики для сбора и анализа данных, беспилотные автомобили, и у каждого из них есть проблемы с безопасностью. Хакеры могут легко получить доступ к таким девайсам и использовать их в составе ботнетов, потому что они уязвимы для вновь возникающих угроз.К ботнетам также подключают зараженные компьютеры и VPS-серверы (виртуальные серверы, доступ к которым получают через удаленное интернет-соединение). С помощью таких сетей хакеры устраивают ковровые бомбардировки компаний, когда запускаются DDoS-атаки, нацеленные сразу на большой диапазон адресов или подсетей, содержащие сотни или даже тысячи IP-адресов назначения.В StormWall отметили, что за последние 2-3 недели в России было организовано несколько крупнейших DDoS-атак с помощью ботнетов на облачных и интернет-провайдеров. Как отметил CEO и сооснователь StormWall Рамиль Хантимиров, DDoS-атаки становятся более пугающими и приносят более разрушительные последствия, несмотря на то, что провайдеры ставят защиту для своих клиентов."Все ожидали, что интернет будет становиться более безопасным, но ботнеты растут, атаки становятся более умными, и на данный момент не существует простого и понятного способа решения данной проблемы. Нужно уделять больше внимания этой проблеме и наладить взаимодействие внутри индустрии для совместного противостояния таким угрозам. Кроме того, необходимо повышать осведомленность заказчиков и регулировать производителей IoT-оборудования, чтобы минимизировать риски использования устройств в составе ботнетов", - сказал CEO и сооснователь StormWall Рамиль Хантимиров.

https://1prime.ru/20240223/843144560.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, хакерская атака