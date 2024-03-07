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Эксперт оценил возможность ограничения Китаем поставок коксующегося угля

Эксперт оценил возможность ограничения Китаем поставок коксующегося угля - 07.03.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил возможность ограничения Китаем поставок коксующегося угля

Перспектива введения Китаем ограничений на поставки коксующегося угля представляется маловероятной, это может негативно сказаться на ряде других отраслей... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T22:04+0300

2024-03-07T22:04+0300

2024-03-07T22:04+0300

россия

китай

коксующийся уголь

поставки

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Перспектива введения Китаем ограничений на поставки коксующегося угля представляется маловероятной, это может негативно сказаться на ряде других отраслей страны, например, сталелитейной и строительной, рассказала РИА Новости руководитель группы стратегического консалтинга Kasatkin Consulting Ольга Насиковская.Производство коксующегося угля в Китае нуждается в большей защите со стороны государства, включая ограничения на поставки, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на председателя крупнейшей китайской горнодобывающей компании Shanxi Coking Coal Energy Group Чжао Цзяньцзе."Оцениваем вероятность ввода ограничений как несущественную в виду того, что это может привести к ухудшению положения других отраслей: сталелитейного производства и строительной отрасли", - сообщила Насиковская.Сталелитейная промышленность, по словам эксперта, зависима от поставок угля. Отрасль потребляет около пятой части поставок угля, производит более миллиарда тонн стали в год (для сравнения - производство стали в России около 76 миллионов тонн). Ограничение импорта угля неминуемо создаст ограниченное предложение и поднимет стоимость угля, что приведет к увеличению затрат сталелитейной промышленности, резюмирует эксперт.Китай был и остается крупнейшим импортером угля в мире, напоминает Насиковская. По итогам 2023 года страна увеличила импорт коксующегося угля на 60,6% в годовом исчислении – до 100 миллионов тонн. Основными поставщиками сырья в Китай являются Россия, Монголия, Австралия.Ранее Китай уже вводил ограничения поставок угля из других стран. Так, в 2020-2023 годах из-за политической ссоры с Австралией действовал запрет на импорт коксующегося угля из этой страны, напомнила Насиковская. Решение об ограничении импорта угля из РФ, в случае его принятия, будет ощутимо для российской экономики, полагает она."До 40% экспорта российского коксующего угля в 2023 году приходится на Китай. Если будет принято решение об ограничении импорта угля со стороны Китая, это будет ощутимо для российской экономики, особенно в условиях ограниченного рынка сбыта (в 2023 г поставки коксующего угля в Китай составили более 4 миллиардов долларов - это около 1% от объема всего экспорта)", - отмечает Насиковская.

https://1prime.ru/20240307/china-846060898.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, коксующийся уголь, поставки