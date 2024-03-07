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Доходы Суэцкого канала упали вдвое

Доходы Суэцкого канала упали вдвое - 07.03.2024, ПРАЙМ

Доходы Суэцкого канала упали вдвое

Доходы Суэцкого канала упали на 50% на фоне напряженности в Красном море, заявил министр финансов Египта Мухаммед Мааит, слова которого приводит телеканал Sada... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T22:31+0300

2024-03-07T22:31+0300

2024-03-07T22:31+0300

суэцкий канал

красное море

доходы

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КАИР, 7 мар - ПРАЙМ. Доходы Суэцкого канала упали на 50% на фоне напряженности в Красном море, заявил министр финансов Египта Мухаммед Мааит, слова которого приводит телеканал Sada El Balad. Ранее директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак заявила, что объем морских перевозок через Суэцкий канал сократился на 55% по сравнению с прошлым годом на фоне эскалации палестино-израильского конфликта и угроз судоходству в Красном море. "Доходы Суэцкого канала снизились на 50%", - сказал министр. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://1prime.ru/20240303/sukhogruz-845825950.html

суэцкий канал

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суэцкий канал, красное море, доходы