https://1prime.ru/20240307/846084954.html

В ФРС США заявили, что они близки к снижению процентной ставки

В ФРС США заявили, что они близки к снижению процентной ставки - 07.03.2024, ПРАЙМ

В ФРС США заявили, что они близки к снижению процентной ставки

Федеральная резервная система (ФРС) США недалека от того, чтобы начать снижать процентную ставку, заявил председатель регулятора Джером Пауэлл. | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T23:16+0300

2024-03-07T23:16+0300

2024-03-07T23:16+0300

сша

фрс

процентная ставка

https://cdnn.1prime.ru/img/84137/05/841370512_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_9b65da20e61731ae4e240b9c20f3b3be.jpg

ВАШИНГТОН, 7 мар - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США недалека от того, чтобы начать снижать процентную ставку, заявил председатель регулятора Джером Пауэлл. "Мы ждем, чтобы быть более уверенными в устойчивом снижении инфляции к двум процентам. Когда у нас будет такая уверенность - и мы недалеки от этого - то будет уместным начать снижение уровня ограничений", - сообщил он на слушаниях в сенате США на вопрос о сроках снижения ставки ФРС. Пауэлл добавил, что в настоящее время руководство Федрезерва еще не готово приступить к смягчению монетарной политики. Ранее Пауэлл сообщил, что ФРС готова приступить к осторожному ослаблению монетарной политики в случае продолжения роста экономики и снижения инфляции. По его словам, в ФРС ожидают дальнейшего роста американской экономики, прогресса в снижении инфляции и сильного рынка труда. Ранее Федрезерв опубликовал отчет по итогам последнего заседания регулятора, из которого следовало, что ряд членов руководства регулятора видят риски снижения экономики из-за чрезмерно долгих ограничительных мер регулятора. При этом участники заседания ФРС отметили, что будущее изменение процентной ставки будет зависеть от поступающих экономических данных, перспектив и баланса рисков. В январе ФРС в четвертый раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. Однако с тех пор ФРС сохраняет ставку на этом уровне. С января 2022 до лета 2023 года американский центробанк непрерывно повышал ставку для борьбы с ускоряющейся инфляцией.

https://1prime.ru/20240307/846081564.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, фрс, процентная ставка