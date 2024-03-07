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В ФРС США заявили, что они близки к снижению процентной ставки - 07.03.2024, ПРАЙМ
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В ФРС США заявили, что они близки к снижению процентной ставки
В ФРС США заявили, что они близки к снижению процентной ставки - 07.03.2024, ПРАЙМ
В ФРС США заявили, что они близки к снижению процентной ставки
Федеральная резервная система (ФРС) США недалека от того, чтобы начать снижать процентную ставку, заявил председатель регулятора Джером Пауэлл. | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T23:16+0300
2024-03-07T23:16+0300
сша
фрс
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ВАШИНГТОН, 7 мар - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США недалека от того, чтобы начать снижать процентную ставку, заявил председатель регулятора Джером Пауэлл. "Мы ждем, чтобы быть более уверенными в устойчивом снижении инфляции к двум процентам. Когда у нас будет такая уверенность - и мы недалеки от этого - то будет уместным начать снижение уровня ограничений", - сообщил он на слушаниях в сенате США на вопрос о сроках снижения ставки ФРС. Пауэлл добавил, что в настоящее время руководство Федрезерва еще не готово приступить к смягчению монетарной политики. Ранее Пауэлл сообщил, что ФРС готова приступить к осторожному ослаблению монетарной политики в случае продолжения роста экономики и снижения инфляции. По его словам, в ФРС ожидают дальнейшего роста американской экономики, прогресса в снижении инфляции и сильного рынка труда. Ранее Федрезерв опубликовал отчет по итогам последнего заседания регулятора, из которого следовало, что ряд членов руководства регулятора видят риски снижения экономики из-за чрезмерно долгих ограничительных мер регулятора. При этом участники заседания ФРС отметили, что будущее изменение процентной ставки будет зависеть от поступающих экономических данных, перспектив и баланса рисков. В январе ФРС в четвертый раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. Однако с тех пор ФРС сохраняет ставку на этом уровне. С января 2022 до лета 2023 года американский центробанк непрерывно повышал ставку для борьбы с ускоряющейся инфляцией.
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сша, фрс, процентная ставка
США, ФРС, процентная ставка
23:16 07.03.2024
 
В ФРС США заявили, что они близки к снижению процентной ставки

Пауэлл: ФРС США недалека от того, чтобы начать снижать процентную ставку

© Фото : Federal ReserveВид на здание Федеральной резервной системы, США
Вид на здание Федеральной резервной системы, США - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© Фото : Federal Reserve
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ВАШИНГТОН, 7 мар - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США недалека от того, чтобы начать снижать процентную ставку, заявил председатель регулятора Джером Пауэлл.
"Мы ждем, чтобы быть более уверенными в устойчивом снижении инфляции к двум процентам. Когда у нас будет такая уверенность - и мы недалеки от этого - то будет уместным начать снижение уровня ограничений", - сообщил он на слушаниях в сенате США на вопрос о сроках снижения ставки ФРС.
Пауэлл добавил, что в настоящее время руководство Федрезерва еще не готово приступить к смягчению монетарной политики.
Ранее Пауэлл сообщил, что ФРС готова приступить к осторожному ослаблению монетарной политики в случае продолжения роста экономики и снижения инфляции.
По его словам, в ФРС ожидают дальнейшего роста американской экономики, прогресса в снижении инфляции и сильного рынка труда.
Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
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Ранее Федрезерв опубликовал отчет по итогам последнего заседания регулятора, из которого следовало, что ряд членов руководства регулятора видят риски снижения экономики из-за чрезмерно долгих ограничительных мер регулятора. При этом участники заседания ФРС отметили, что будущее изменение процентной ставки будет зависеть от поступающих экономических данных, перспектив и баланса рисков.
В январе ФРС в четвертый раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых.
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. Однако с тех пор ФРС сохраняет ставку на этом уровне.
С января 2022 до лета 2023 года американский центробанк непрерывно повышал ставку для борьбы с ускоряющейся инфляцией.
 
СШАФРСпроцентная ставка
 
 
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