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NYT сообщила о расколе между США и Украиной из-за стратегии Зеленского
NYT сообщила о расколе между США и Украиной из-за стратегии Зеленского - 07.03.2024, ПРАЙМ
NYT сообщила о расколе между США и Украиной из-за стратегии Зеленского
Вашингтон и Киев начинают разочаровываться друг в друге, союз теряет свою форму, пишет The New York Times, ссылаясь на источники. | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T23:34+0300
2024-03-07T23:34+0300
2024-03-07T23:41+0300
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Вашингтон и Киев начинают разочаровываться друг в друге, союз теряет свою форму, пишет The New York Times, ссылаясь на источники.Журналисты газеты сообщают, что Пентагон разочарован военной стратегией, которой придерживался президент Украины Владимир Зеленский: оборонять города, которые, по мнению США, "не имеют стратегической ценности" вместо того, чтобы сосредоточиться на одной большой битве. В виде примера приводятся бои за Авдеевку, которую российские войска заняли в конце февраля.Более того, ВСУ "не провели стратегический вывод войск", что опять же, по мнению американцев, было необходимо."В армии мы говорим, что, когда вы стремитесь атаковать повсюду, вы можете в конечном итоге атаковать в никуда — потому что ваши силы слишком распылены. Пентагон считает это [отказ от отступления] ошибкой и продолжит давать украинцам советы в этом направлении", — отметил NYT бывший главнокомандующий союзных войск в Европе Джеймс Ставридис.Как указывает NYT, в США надеялись, что главком ВСУ Валерий Залужный сможет убедить своего президента в правильности американской стратегии, но у него не получилось.Украинские власти со своей стороны все больше недовольны отсутствием траншей военной помощи, что деморализует солдат и приводит к падению их боевого духа, добавляют журналисты NYT."Причина, по которой русские наступают, заключается в нехватке боеприпасов", — заявил один из военнослужащих ВСУ.Согласно информации газеты, американская разведка продолжает предоставлять украинским военным нужный объем данных о российских командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых объектов.Авдеевка — северный пригород Донецка, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон и с 2014 года регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Российские войска полностью освободили город 17 февраля.Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
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сша, украина, всу, помощь украине
США, УКРАИНА, ВСУ, помощь Украине, Политика
NYT сообщила о расколе между США и Украиной из-за стратегии Зеленского
NYT: после битвы за Авдеевку в США разочаровались в стратегии Зеленского
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ.
Вашингтон и Киев начинают разочаровываться друг в друге, союз теряет свою форму, пишет The New York Times
, ссылаясь на источники.
Журналисты газеты сообщают, что Пентагон разочарован военной стратегией, которой придерживался президент Украины Владимир Зеленский: оборонять города, которые, по мнению США, "не имеют стратегической ценности" вместо того, чтобы сосредоточиться на одной большой битве. В виде примера приводятся бои за Авдеевку, которую российские войска заняли в конце февраля.
Более того, ВСУ "не провели стратегический вывод войск", что опять же, по мнению американцев, было необходимо.
"В армии мы говорим, что, когда вы стремитесь атаковать повсюду, вы можете в конечном итоге атаковать в никуда — потому что ваши силы слишком распылены. Пентагон считает это [отказ от отступления] ошибкой и продолжит давать украинцам советы в этом направлении", — отметил NYT бывший главнокомандующий союзных войск в Европе Джеймс Ставридис.
Как указывает NYT, в США надеялись, что главком ВСУ Валерий Залужный сможет убедить своего президента в правильности американской стратегии, но у него не получилось.
Украинские власти со своей стороны все больше недовольны отсутствием траншей военной помощи, что деморализует солдат и приводит к падению их боевого духа, добавляют журналисты NYT.
"Причина, по которой русские наступают, заключается в нехватке боеприпасов", — заявил один из военнослужащих ВСУ.
Согласно информации газеты, американская разведка продолжает предоставлять украинским военным нужный объем данных о российских командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых объектов.
Авдеевка — северный пригород Донецка, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон и с 2014 года регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Российские войска полностью освободили город 17 февраля.
Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.