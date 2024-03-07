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Апелляция подтвердила взыскание с Euroclear Bank по иску МТС-банка

Апелляция подтвердила взыскание с Euroclear Bank по иску МТС-банка - 07.03.2024, ПРАЙМ

Апелляция подтвердила взыскание с Euroclear Bank по иску МТС-банка

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску МТС-банка взыскала c бельгийского Euroclear Bank, крупного европейского... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T17:50+0300

2024-03-07T17:50+0300

2024-03-07T17:50+0300

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МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску МТС-банка взыскала c бельгийского Euroclear Bank, крупного европейского депозитария, около 35,6 миллиона долларов (более 3,2 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков. Как следует из опубликованного в четверг постановления суда, апелляционный суд отклонил жалобы ответчика и истца на принятое в ноябре решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. В иске заявлено два требования: о взыскании убытков в размере около 35,6 миллиона долларов, причиненных действиями ответчика, а именно - блокировкой из-за санкций в отношении МТС-банка принадлежащих банку ценных бумаг; и о взыскании более 2,3 миллиона долларов процентов за пользование чужими денежными средствами. Размер убытков равен доходу, который не был получен истцом. Это 18 произведенных эмитентами выплат купонов и дивидендов по 11 ценным бумагам, как уточнил представитель российского банка в суде первой инстанции, а также номинальная стоимость погашенных облигаций. Первая инстанция отклонила ходатайство ответчика о прекращении производства в связи с неподсудностью спора российскому суду. Представитель ответчика в суде заявил, что убытки не могут быть взысканы, так как нет вины Euroclear Bank и его противоправных действий. По словам юриста, ответчик не может "преодолеть законодательный запрет, установленный в Бельгии". Он также подчеркнул, что денежные средства истца не присвоены, а заморожены. Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частично, отказавшись взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами, поскольку взыскание процентов на убытки не допускается. Апелляционный суд уменьшил сумму взыскания с ответчика примерно на 6 тысяч долларов – это доход по облигациям Eurasian Development Bank, которые учитываются в другом депозитарии. Дело по иску МТС-банка стало одним из первых рассмотренных судом первой инстанции. Ранее, в январе 2023 года, арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear около 107,1 миллиона долларов по иску банка "Санкт-Петербург", это решение вступило в силу в мае после проверки апелляционной инстанцией. А в январе текущего года Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил решение о взыскании с Euroclear в пользу Росбанка около 58 миллионов долларов и более 98 миллионов рублей (в сумме – около 5,3 миллиарда рублей по курсу на тот момент).

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