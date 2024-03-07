Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Владелец почти 300 европейских ТЦ задумался о продаже активов в России - 07.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240307/business-846046317.html
Владелец почти 300 европейских ТЦ задумался о продаже активов в России
Владелец почти 300 европейских ТЦ задумался о продаже активов в России - 07.03.2024, ПРАЙМ
Владелец почти 300 европейских ТЦ задумался о продаже активов в России
Французская группа Ceetrus, входящая в группа Auchan и владеющая почти 300 торговыми центрами в Европе, рассматривает возможность продажи своих активов в... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T10:03+0300
2024-03-07T10:03+0300
экономика
россия
auchan
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84116/03/841160318_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5991303dafc0674d23a2690b86033719.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Французская группа Ceetrus, входящая в группа Auchan и владеющая почти 300 торговыми центрами в Европе, рассматривает возможность продажи своих активов в России, сообщают "Ведомости".Согласно заявлению одногоиз партнеров компании, это позволит снизить риски владения активами в стране. Кроме того, вопрос о продаже в последние годы возникал периодически, хотя серьезных переговоров не велось.Однако, по имеющейся информации, в настоящее время ведутся переговоры с логистическим оператором "Лидертранс" из Татарстана. Отмечается, что "Лидертранс" специализируется на перевозке грузов автомобильным транспортом в России и Турции.Ceetrus управляет 40 торговыми центрами и галереями, в том числе такими объектами, как ТРЦ "Акварель" в Пушкине и комплекс "Тройка" в Москве. Стоимость активов Ceetrus оценивается в 21,6 миллиарда рублей, однако правительственная комиссия настаивает на существенном дисконте при продаже российских активов, отметили в издании.
https://1prime.ru/20240304/business-845864492.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84116/03/841160318_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_daaed100a1ede2e37dac8cab696c11b0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, auchan, новости
Экономика, РОССИЯ, Auchan, Новости
10:03 07.03.2024
 
Владелец почти 300 европейских ТЦ задумался о продаже активов в России

"Ведомости": владелец почти 300 ТЦ в Европе хочет продать свои активы в России

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрорыв горячей воды в ТЦ "Времена года" в Москве
Прорыв горячей воды в ТЦ Времена года в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Французская группа Ceetrus, входящая в группа Auchan и владеющая почти 300 торговыми центрами в Европе, рассматривает возможность продажи своих активов в России, сообщают "Ведомости".
Согласно заявлению одногоиз партнеров компании, это позволит снизить риски владения активами в стране. Кроме того, вопрос о продаже в последние годы возникал периодически, хотя серьезных переговоров не велось.
Однако, по имеющейся информации, в настоящее время ведутся переговоры с логистическим оператором "Лидертранс" из Татарстана. Отмечается, что "Лидертранс" специализируется на перевозке грузов автомобильным транспортом в России и Турции.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
Двери не закрыты, но места уже заняты. Мантуров - об ушедшем из РФ бизнесе
4 марта, 14:22
Ceetrus управляет 40 торговыми центрами и галереями, в том числе такими объектами, как ТРЦ "Акварель" в Пушкине и комплекс "Тройка" в Москве.
Стоимость активов Ceetrus оценивается в 21,6 миллиарда рублей, однако правительственная комиссия настаивает на существенном дисконте при продаже российских активов, отметили в издании.
 
ЭкономикаРОССИЯAuchanНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала