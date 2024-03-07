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Владелец почти 300 европейских ТЦ задумался о продаже активов в России
Владелец почти 300 европейских ТЦ задумался о продаже активов в России - 07.03.2024, ПРАЙМ
Владелец почти 300 европейских ТЦ задумался о продаже активов в России
Французская группа Ceetrus, входящая в группа Auchan и владеющая почти 300 торговыми центрами в Европе, рассматривает возможность продажи своих активов в... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T10:03+0300
2024-03-07T10:03+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Французская группа Ceetrus, входящая в группа Auchan и владеющая почти 300 торговыми центрами в Европе, рассматривает возможность продажи своих активов в России, сообщают "Ведомости".Согласно заявлению одногоиз партнеров компании, это позволит снизить риски владения активами в стране. Кроме того, вопрос о продаже в последние годы возникал периодически, хотя серьезных переговоров не велось.Однако, по имеющейся информации, в настоящее время ведутся переговоры с логистическим оператором "Лидертранс" из Татарстана. Отмечается, что "Лидертранс" специализируется на перевозке грузов автомобильным транспортом в России и Турции.Ceetrus управляет 40 торговыми центрами и галереями, в том числе такими объектами, как ТРЦ "Акварель" в Пушкине и комплекс "Тройка" в Москве. Стоимость активов Ceetrus оценивается в 21,6 миллиарда рублей, однако правительственная комиссия настаивает на существенном дисконте при продаже российских активов, отметили в издании.
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Экономика, РОССИЯ, Auchan, Новости
Владелец почти 300 европейских ТЦ задумался о продаже активов в России
"Ведомости": владелец почти 300 ТЦ в Европе хочет продать свои активы в России
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ.
Французская группа Ceetrus, входящая в группа Auchan и владеющая почти 300 торговыми центрами в Европе, рассматривает возможность продажи своих активов в России, сообщают
"Ведомости".
Согласно заявлению одногоиз партнеров компании, это позволит снизить риски владения активами в стране. Кроме того, вопрос о продаже в последние годы возникал периодически, хотя серьезных переговоров не велось.
Однако, по имеющейся информации, в настоящее время ведутся переговоры с логистическим оператором "Лидертранс" из Татарстана. Отмечается, что "Лидертранс" специализируется на перевозке грузов автомобильным транспортом в России и Турции.
Двери не закрыты, но места уже заняты. Мантуров - об ушедшем из РФ бизнесе
Ceetrus управляет 40 торговыми центрами и галереями, в том числе такими объектами, как ТРЦ "Акварель" в Пушкине и комплекс "Тройка" в Москве.
Стоимость активов Ceetrus оценивается в 21,6 миллиарда рублей, однако правительственная комиссия настаивает на существенном дисконте при продаже российских активов, отметили в издании.