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"Мираторг" отправил в Китай первую партию свинины

"Мираторг" отправил в Китай первую партию свинины - 07.03.2024, ПРАЙМ

"Мираторг" отправил в Китай первую партию свинины

Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов, "Мираторг", отправил в Китай первую партию свинины из Белгородской области в объеме 27 тонн, говорится в | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T14:22+0300

2024-03-07T14:22+0300

2024-03-07T14:54+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов, "Мираторг", отправил в Китай первую партию свинины из Белгородской области в объеме 27 тонн, говорится в сообщении компании."Мираторг" сообщает об отправке в Китайскую Народную Республику первой партии свинины, произведенной на мясоперерабатывающем комплексе холдинга ЗАО "СК "Короча". В рамках первой поставки компания отгрузила с оптово-распределительного центра в Корочанском районе 27 тонн готовой продукции", - говорится в сообщении.В сентябре прошлого года Китай снял ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. Главное таможенное управление КНР разрешило с 28 февраля экспорт свиноводческой продукции трем российским предприятиям, "СК "Короча" в их числе."В марте 2024 года после многолетнего запрета возобновляются поставки свинины: подписаны первые контракты с клиентами, определены артикулы продукции с учетом национальных особенностей китайской кухни, разработана логистическая схема перевозок продукции из нового оптово-распределительного центра агрохолдинга в Корочанском районе", - добавляется там.Уточняется, что первая партия включает в себя субпродукты, которые доступны к реализации круглый год, вне зависимости от сезонности. "С учетом выполнения российских и китайских ветеринарных требований мы рассчитываем на стабильный спрос и планомерный рост объемов поставок", - отметили в пресс-службе.Агрохолдинг "Мираторг" - крупнейший производитель свинины и говядины в России. Компания осуществляет полный цикл производства: от растениеводства и производства мяса до переработки и реализации мясопродуктов в фирменной розничной сети. Основные владельцы холдинга - Виктор и Александр Линники.

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россия, китай, мясо, поставки, новости