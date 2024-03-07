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Столичные производители продуктов питания представили свою продукцию в ОАЭ

Столичные производители продуктов питания представили свою продукцию в ОАЭ - 07.03.2024, ПРАЙМ

Столичные производители продуктов питания представили свою продукцию в ОАЭ

Московский центр поддержки экспорта "Моспром" организовал успешную бизнес-миссию в ОАЭ, в которой приняли участие семь предприятий московского пищепрома. Об... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T09:07+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Московский центр поддержки экспорта "Моспром" организовал успешную бизнес-миссию в ОАЭ, в которой приняли участие семь предприятий московского пищепрома. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.По словам Овчинского, "Моспром" активно помогает столичным компаниям выйти на новые рынки, а также увеличить объем экспорта продукции в дружественные страны. Кроме того, в рамках визита в ОАЭ московские промышленники провели ряд переговоров с потенциальными партнерами из ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирака."В рамках бизнес-миссии в Дубае семь столичных производителей провели более 90 встреч с профильными ведомствами, бизнес-структурами, профильными ретейлерами и дистрибьюторами из ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирака. На переговорах московские компании обсудили экспорт продукции и возможность открытия на территории этих стран контрактных производств", – цитирует пресс-служба ДИПП слова Овчинского.Отмечается, что московские кондитерские фабрики и производители соусов, джемов, мармелада и рыбной продукции получили предложения о сотрудничестве. Благодаря поддержке Центра "Моспром", московские производители несырьевой неэнергетической продукции за последние годы успешно переориентировали экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках СНГ, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и ЮВА.

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