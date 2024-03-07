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Профессионалов надо готовить за один цикл образования, заявил Фальков

Профессионалов надо готовить за один цикл образования, заявил Фальков - 07.03.2024, ПРАЙМ

Профессионалов надо готовить за один цикл образования, заявил Фальков

Одного цикла высшего образования - бакалавриата или специалитета - должно быть достаточно для подготовки специалистов и их успешного продвижения на рынке труда, | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T12:30+0300

2024-03-07T12:30+0300

2024-03-07T12:30+0300

россия

образование

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Одного цикла высшего образования - бакалавриата или специалитета - должно быть достаточно для подготовки специалистов и их успешного продвижения на рынке труда, заявил министр высшего образования России Валерий Фальков.По словам министра, учебная программа должна быть составлена совместно с профессиональным сообществом и учитывать требования работодателей. "Нам надо сделать достаточным и целостностным вот это образование сразу после школы… Мы исходим из того, что получение в один цикл образования для абсолютного большинства студентов должно быть достаточно для успешного потом у себя продвижения по рынку труда. Жить и спокойно себя чувствовать, не оглядываться всегда назад, что, может быть, нужна магистратура", - сказал Фальков.Фальков подчеркнул важность работы с квалификационными требованиями к позициям, которые востребованы на рынке труда. Он также предложил обсудить количество лет обучения для подготовки специалистов и согласовать его с конкретными специальностями.Министр также заметил, что более 60 процентов выпускников 11-х классов 2024 года смогут получить высшее образование бесплатно.Согласно презентации министра, доступность в 2022-2023 учебном году составила 57,1%, а в 2023-2024 уже 59,7%. В 2019-2020 учебном году она находилась на уровне 47,9%.Фальков заключил, что на данный момент необходимо активно работать над тем, чтобы образование было не только доступным, но и соответствовало стандартам качества.

https://1prime.ru/20231025/842076172.html

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россия, образование