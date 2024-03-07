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Профессионалов надо готовить за один цикл образования, заявил Фальков - 07.03.2024, ПРАЙМ
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Профессионалов надо готовить за один цикл образования, заявил Фальков
Профессионалов надо готовить за один цикл образования, заявил Фальков - 07.03.2024, ПРАЙМ
Профессионалов надо готовить за один цикл образования, заявил Фальков
Одного цикла высшего образования - бакалавриата или специалитета - должно быть достаточно для подготовки специалистов и их успешного продвижения на рынке труда, | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T12:30+0300
2024-03-07T12:30+0300
россия
образование
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Одного цикла высшего образования - бакалавриата или специалитета - должно быть достаточно для подготовки специалистов и их успешного продвижения на рынке труда, заявил министр высшего образования России Валерий Фальков.По словам министра, учебная программа должна быть составлена совместно с профессиональным сообществом и учитывать требования работодателей. "Нам надо сделать достаточным и целостностным вот это образование сразу после школы… Мы исходим из того, что получение в один цикл образования для абсолютного большинства студентов должно быть достаточно для успешного потом у себя продвижения по рынку труда. Жить и спокойно себя чувствовать, не оглядываться всегда назад, что, может быть, нужна магистратура", - сказал Фальков.Фальков подчеркнул важность работы с квалификационными требованиями к позициям, которые востребованы на рынке труда. Он также предложил обсудить количество лет обучения для подготовки специалистов и согласовать его с конкретными специальностями.Министр также заметил, что более 60 процентов выпускников 11-х классов 2024 года смогут получить высшее образование бесплатно.Согласно презентации министра, доступность в 2022-2023 учебном году составила 57,1%, а в 2023-2024 уже 59,7%. В 2019-2020 учебном году она находилась на уровне 47,9%.Фальков заключил, что на данный момент необходимо активно работать над тем, чтобы образование было не только доступным, но и соответствовало стандартам качества.
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россия, образование
РОССИЯ, образование
12:30 07.03.2024
 
Профессионалов надо готовить за один цикл образования, заявил Фальков

Фальков: надо, чтобы одного цикла образования в вузе хватало для подготовки профессионалов

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк% Валерий Фальков
% Валерий Фальков - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Одного цикла высшего образования - бакалавриата или специалитета - должно быть достаточно для подготовки специалистов и их успешного продвижения на рынке труда, заявил министр высшего образования России Валерий Фальков.
По словам министра, учебная программа должна быть составлена совместно с профессиональным сообществом и учитывать требования работодателей.
"Нам надо сделать достаточным и целостностным вот это образование сразу после школы… Мы исходим из того, что получение в один цикл образования для абсолютного большинства студентов должно быть достаточно для успешного потом у себя продвижения по рынку труда. Жить и спокойно себя чувствовать, не оглядываться всегда назад, что, может быть, нужна магистратура", - сказал Фальков.
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Фальков подчеркнул важность работы с квалификационными требованиями к позициям, которые востребованы на рынке труда. Он также предложил обсудить количество лет обучения для подготовки специалистов и согласовать его с конкретными специальностями.
Министр также заметил, что более 60 процентов выпускников 11-х классов 2024 года смогут получить высшее образование бесплатно.
Согласно презентации министра, доступность в 2022-2023 учебном году составила 57,1%, а в 2023-2024 уже 59,7%. В 2019-2020 учебном году она находилась на уровне 47,9%.
Фальков заключил, что на данный момент необходимо активно работать над тем, чтобы образование было не только доступным, но и соответствовало стандартам качества.
 
РОССИЯобразование
 
 
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