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ЕС осудил решение Израиля расширить поселения на Западном берегу
ЕС осудил решение Израиля расширить поселения на Западном берегу - 07.03.2024, ПРАЙМ
ЕС осудил решение Израиля расширить поселения на Западном берегу
Евросоюз осудил решение Израиля построить 3,5 тысячи единиц жилья на Западном берегу и призвал отменить это решение, следует из сообщения официального... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T10:30+0300
2024-03-07T10:30+0300
2024-03-07T10:30+0300
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – ПРАЙМ. Евросоюз осудил решение Израиля построить 3,5 тысячи единиц жилья на Западном берегу и призвал отменить это решение, следует из сообщения официального представителя внешнеполитической службы союза Петера Стано."ЕС призывает Израиль отменить эти решения и повторяет, что поселения являются незаконными в соответствии с международным правом и представляют собой препятствие на пути к миру, поскольку угрожают урегулированию конфликта по принципу двух государств", - говорится в документе.Евросоюз также не признает изменения границ после 1967 года, в том числе в отношении Иерусалима, без согласия обеих сторон.В конце января ЕС сообщил о работе над санкциями против израильских поселенцев, ответственных за насилие против палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Однако до сих пор соглашение о санкциях на уровне ЕС не достигнуто.Ранее 6 марта израильские власти одобрили строительство еще 3500 единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу. Такого рода решение является одной из преград в поиске мира между Израилем и Палестиной и воспринимается палестинцами как попытка закрепить еврейское государство на оккупированных территориях
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Политика, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА, Новости
ЕС осудил решение Израиля расширить поселения на Западном берегу
ЕС призвал Израиль отменить решение о расширении поселений на Западном берегу
БРЮССЕЛЬ, 7 мар – ПРАЙМ. Евросоюз осудил решение Израиля построить 3,5 тысячи единиц жилья на Западном берегу и призвал отменить это решение, следует из сообщения официального представителя внешнеполитической службы союза Петера Стано.
"ЕС призывает Израиль отменить эти решения и повторяет, что поселения являются незаконными в соответствии с международным правом и представляют собой препятствие на пути к миру, поскольку угрожают урегулированию конфликта по принципу двух государств", - говорится в документе.
Евросоюз также не признает изменения границ после 1967 года, в том числе в отношении Иерусалима, без согласия обеих сторон.
В Палестине призвали наложить санкции на Израиль
В конце января ЕС сообщил о работе над санкциями против израильских поселенцев, ответственных за насилие против палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Однако до сих пор соглашение о санкциях на уровне ЕС не достигнуто.
Ранее 6 марта израильские власти одобрили строительство еще 3500 единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу. Такого рода решение является одной из преград в поиске мира между Израилем и Палестиной и воспринимается палестинцами как попытка закрепить еврейское государство на оккупированных территориях