https://1prime.ru/20240307/eu-846070167.html
ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году
ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году - 07.03.2024, ПРАЙМ
ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году
Европейский центральный банк понизил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год до 0,6% с ожидавшихся в декабре 0,8%, следует из пресс-релиза регулятора. | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T16:22+0300
2024-03-07T16:22+0300
2024-03-07T16:27+0300
экономика
ецб
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/70/841257027_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_ea64dc0f0d498a6e13d22827293bfa97.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Европейский центральный банк понизил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год до 0,6% с ожидавшихся в декабре 0,8%, следует из пресс-релиза регулятора.Прогноз роста на 2025 год был сохранен на отметке ожидавшихся в декабре 1,5%.В 2026 году ЕЦБ ожидает увеличения ВВП еврозоны на 1,6% по сравнению с предыдущим прогнозом роста на 1,5%.Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил прогнозы годовой инфляции в странах еврозоны - на текущий год до 2,3% с прежних 2,7%, на следующий - до 2% с прежней оценки в 2,1%, следует из доклада регулятора.Кроме того, в 2026 году ЕЦБ прогнозирует инфляцию в зоне евро на уровне 1,9%.Европейский центральный банк (ЕЦБ) также сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,5% годовых, что остается историческим максимумом, следует из заявления регулятора.Решение регулятора совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX."Процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитной линии останутся неизменными на уровне 4,5%, 4,75% и 4% соответственно", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20240301/finance-845761808.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/70/841257027_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_42d0b2b3a873441bbc689019fd508814.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ецб, новости
ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году
ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году до 0,6% с 0,8%
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Европейский центральный банк понизил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год до 0,6% с ожидавшихся в декабре 0,8%, следует из пресс-релиза регулятора.
Прогноз роста на 2025 год был сохранен на отметке ожидавшихся в декабре 1,5%.
В 2026 году ЕЦБ ожидает увеличения ВВП еврозоны на 1,6% по сравнению с предыдущим прогнозом роста на 1,5%.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил прогнозы годовой инфляции в странах еврозоны - на текущий год до 2,3% с прежних 2,7%, на следующий - до 2% с прежней оценки в 2,1%, следует из доклада регулятора.
Кроме того, в 2026 году ЕЦБ прогнозирует инфляцию в зоне евро на уровне 1,9%.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) также сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,5% годовых, что остается историческим максимумом, следует из заявления регулятора.
В ЕЦБ опасаются конфискации замороженных активов России, пишут СМИ
Решение регулятора совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.
"Процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитной линии останутся неизменными на уровне 4,5%, 4,75% и 4% соответственно", - говорится в сообщении.