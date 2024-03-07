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ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году - 07.03.2024, ПРАЙМ
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ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году
ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году - 07.03.2024, ПРАЙМ
ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году
Европейский центральный банк понизил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год до 0,6% с ожидавшихся в декабре 0,8%, следует из пресс-релиза регулятора. | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T16:22+0300
2024-03-07T16:27+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Европейский центральный банк понизил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год до 0,6% с ожидавшихся в декабре 0,8%, следует из пресс-релиза регулятора.Прогноз роста на 2025 год был сохранен на отметке ожидавшихся в декабре 1,5%.В 2026 году ЕЦБ ожидает увеличения ВВП еврозоны на 1,6% по сравнению с предыдущим прогнозом роста на 1,5%.Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил прогнозы годовой инфляции в странах еврозоны - на текущий год до 2,3% с прежних 2,7%, на следующий - до 2% с прежней оценки в 2,1%, следует из доклада регулятора.Кроме того, в 2026 году ЕЦБ прогнозирует инфляцию в зоне евро на уровне 1,9%.Европейский центральный банк (ЕЦБ) также сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,5% годовых, что остается историческим максимумом, следует из заявления регулятора.Решение регулятора совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX."Процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитной линии останутся неизменными на уровне 4,5%, 4,75% и 4% соответственно", - говорится в сообщении.
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ецб, новости
Экономика, ЕЦБ, Новости
16:22 07.03.2024 (обновлено: 16:27 07.03.2024)
 
ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году

ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году до 0,6% с 0,8%

© Unsplash/Farah AlmazouniЛого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
Лого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
© Unsplash/Farah Almazouni
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Европейский центральный банк понизил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год до 0,6% с ожидавшихся в декабре 0,8%, следует из пресс-релиза регулятора.
Прогноз роста на 2025 год был сохранен на отметке ожидавшихся в декабре 1,5%.
В 2026 году ЕЦБ ожидает увеличения ВВП еврозоны на 1,6% по сравнению с предыдущим прогнозом роста на 1,5%.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил прогнозы годовой инфляции в странах еврозоны - на текущий год до 2,3% с прежних 2,7%, на следующий - до 2% с прежней оценки в 2,1%, следует из доклада регулятора.
Кроме того, в 2026 году ЕЦБ прогнозирует инфляцию в зоне евро на уровне 1,9%.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) также сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,5% годовых, что остается историческим максимумом, следует из заявления регулятора.
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Решение регулятора совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.
"Процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитной линии останутся неизменными на уровне 4,5%, 4,75% и 4% соответственно", - говорится в сообщении.
 
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