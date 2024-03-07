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Финский суд дал владельцу Siberica условный срок из-за обхода санкций - 07.03.2024, ПРАЙМ
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Финский суд дал владельцу Siberica условный срок из-за обхода санкций
Финский суд дал владельцу Siberica условный срок из-за обхода санкций - 07.03.2024, ПРАЙМ
Финский суд дал владельцу Siberica условный срок из-за обхода санкций
Финский суд приговорил финского предпринимателя Габриэля Темина к девяти месяцам условного тюремного заключения, признав его виновным в нарушении санкций ЕС... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T16:07+0300
2024-03-07T16:07+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Финский суд приговорил финского предпринимателя Габриэля Темина к девяти месяцам условного тюремного заключения, признав его виновным в нарушении санкций ЕС против России и экспорте товаров двойного назначения, сообщает в четверг газета Helsingin Sanomat. "Уездный суд Восточной Уусимаа в четверг приговорил к девяти месяцам лишения свободы условно за преступление, связанное с нарушением санкционного законодательства и экспортом военного оборудования. Приговор был вынесен Габриэлю Темину, генеральному директору компаний Siberica и Luminor", - сказано в материале издания. Это первый приговор, вынесенный в Финляндии по делу о нарушении антироссийских санкций, уточняет газета. Суд также постановил конфисковать в пользу государства доходы компании в размере 11 тысяч евро, якобы полученные в результате нарушения ей санкций против России. Ранее в январе прокуратура предъявила Темину обвинения в нарушении санкций и экспорте товаров двойного назначения. Прокурор требовал до четырех лет лишения свободы. Бизнесмен отрицал вину. В сентябре 2023 года уездный суд Восточной Уусимаа заключил Темина под стражу по подозрению в нарушении санкционного законодательства с отягчающими обстоятельствами. Темин - гражданин Франции. С 1991 года он имеет постоянный адрес проживания в Финляндии. Суд посчитал заключение под стражу оправданной мерой, которая не позволит подозреваемому уничтожить улики и повлиять на показания других фигурантов дела. Как сообщала 1 сентября 2023 года Центральная криминальная полиция Финляндии, ведомство расследует преступление в области незаконного экспорта высоких технологий в Россию в 2016-2020 годах, при этом в основе деятельности компании находилось лицо, включенное в санкционный список минфина США в январе 2018 года по подозрению в поставках технологий российским вооруженным силам или связанным с ними лицам. По утверждению министерства финансов США, компании Luminor и Siberica, которые возглавлял Темин, поставляли в Россию зарубежную электронную продукцию.
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финляндия, новости
ФИНЛЯНДИЯ, Новости
16:07 07.03.2024
 
Финский суд дал владельцу Siberica условный срок из-за обхода санкций

Финский суд дал владельцу Siberica условный срок по делу об обходе санкций против России

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Финский суд приговорил финского предпринимателя Габриэля Темина к девяти месяцам условного тюремного заключения, признав его виновным в нарушении санкций ЕС против России и экспорте товаров двойного назначения, сообщает в четверг газета Helsingin Sanomat.
"Уездный суд Восточной Уусимаа в четверг приговорил к девяти месяцам лишения свободы условно за преступление, связанное с нарушением санкционного законодательства и экспортом военного оборудования. Приговор был вынесен Габриэлю Темину, генеральному директору компаний Siberica и Luminor", - сказано в материале издания.
Это первый приговор, вынесенный в Финляндии по делу о нарушении антироссийских санкций, уточняет газета.
Суд также постановил конфисковать в пользу государства доходы компании в размере 11 тысяч евро, якобы полученные в результате нарушения ей санкций против России.
Ранее в январе прокуратура предъявила Темину обвинения в нарушении санкций и экспорте товаров двойного назначения. Прокурор требовал до четырех лет лишения свободы. Бизнесмен отрицал вину.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
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В сентябре 2023 года уездный суд Восточной Уусимаа заключил Темина под стражу по подозрению в нарушении санкционного законодательства с отягчающими обстоятельствами. Темин - гражданин Франции. С 1991 года он имеет постоянный адрес проживания в Финляндии. Суд посчитал заключение под стражу оправданной мерой, которая не позволит подозреваемому уничтожить улики и повлиять на показания других фигурантов дела.
Как сообщала 1 сентября 2023 года Центральная криминальная полиция Финляндии, ведомство расследует преступление в области незаконного экспорта высоких технологий в Россию в 2016-2020 годах, при этом в основе деятельности компании находилось лицо, включенное в санкционный список минфина США в январе 2018 года по подозрению в поставках технологий российским вооруженным силам или связанным с ними лицам. По утверждению министерства финансов США, компании Luminor и Siberica, которые возглавлял Темин, поставляли в Россию зарубежную электронную продукцию.
 
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