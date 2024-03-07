https://1prime.ru/20240307/france-846055829.html

Филиппо раскрыл цель встречи Макрона с французской оппозицией

Филиппо раскрыл цель встречи Макрона с французской оппозицией - 07.03.2024, ПРАЙМ

Филиппо раскрыл цель встречи Макрона с французской оппозицией

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу с представителями оппозиционных партий с целью "запудриь им мозги", чтобы убедить их оказывать... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T12:52+0300

2024-03-07T12:52+0300

2024-03-07T13:06+0300

политика

франция

эммануэль макрон

украина

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84044/90/840449061_0:3:1721:971_1920x0_80_0_0_3f97350c0cda78788b13b2a8a1364e9a.jpg

ПАРИЖ, 7 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу с представителями оппозиционных партий с целью "запудриь им мозги", чтобы убедить их оказывать дополнительную поддержку Украине, рассказал агентству РИА Новости лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо."На встрече с лидерами партий в четверг он попытается запудрить им мозги, сказать, что "русские нам очень угрожают, и у вас нет выбора", - отметил он.Отмечается, что эта встреча является реакцией на критику Макрона после его заявлений о возможной отправке войск на Украину. Лидеры всех полиических партий обвинили Макрона в легкомыслии и несогласованности действий с парламентом.По словам Филиппо, Макрон решил провести эти переговоры перед голосованием в парламенте по соглашению о безопасности с Украиной.Ранее партия "Патриоты" подала петицию в суд с требованием рассмотреть законность этого соглашения, но получила отказ. Тем не менее, этот запрос создал политическое давление, и Макрон вынужден был объявить о голосовании в парламенте, чтобы дать возможность парламентариям высказаться.Ранее Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России.

https://1prime.ru/20240305/845944730.html

франция

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, эммануэль макрон, украина, новости