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Филиппо раскрыл цель встречи Макрона с французской оппозицией
Филиппо раскрыл цель встречи Макрона с французской оппозицией - 07.03.2024, ПРАЙМ
Филиппо раскрыл цель встречи Макрона с французской оппозицией
Президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу с представителями оппозиционных партий с целью "запудриь им мозги", чтобы убедить их оказывать... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T12:52+0300
2024-03-07T12:52+0300
2024-03-07T13:06+0300
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ПАРИЖ, 7 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу с представителями оппозиционных партий с целью "запудриь им мозги", чтобы убедить их оказывать дополнительную поддержку Украине, рассказал агентству РИА Новости лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо."На встрече с лидерами партий в четверг он попытается запудрить им мозги, сказать, что "русские нам очень угрожают, и у вас нет выбора", - отметил он.Отмечается, что эта встреча является реакцией на критику Макрона после его заявлений о возможной отправке войск на Украину. Лидеры всех полиических партий обвинили Макрона в легкомыслии и несогласованности действий с парламентом.По словам Филиппо, Макрон решил провести эти переговоры перед голосованием в парламенте по соглашению о безопасности с Украиной.Ранее партия "Патриоты" подала петицию в суд с требованием рассмотреть законность этого соглашения, но получила отказ. Тем не менее, этот запрос создал политическое давление, и Макрон вынужден был объявить о голосовании в парламенте, чтобы дать возможность парламентариям высказаться.Ранее Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России.
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Политика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, УКРАИНА, Новости
Филиппо раскрыл цель встречи Макрона с французской оппозицией
Филиппо: Макрон попробует "запудрить мозги" оппозиции ради поддержки соглашения с Киевом
ПАРИЖ, 7 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу с представителями оппозиционных партий с целью "запудриь им мозги", чтобы убедить их оказывать дополнительную поддержку Украине, рассказал агентству РИА Новости лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"На встрече с лидерами партий в четверг он попытается запудрить им мозги, сказать, что "русские нам очень угрожают, и у вас нет выбора", - отметил он.
Отмечается, что эта встреча является реакцией на критику Макрона после его заявлений о возможной отправке войск на Украину. Лидеры всех полиических партий обвинили Макрона в легкомыслии и несогласованности действий с парламентом.
Во Франции высмеяли попытки Макрона оправдаться за свои слова
По словам Филиппо, Макрон решил провести эти переговоры перед голосованием в парламенте по соглашению о безопасности с Украиной.
Ранее партия "Патриоты" подала петицию в суд с требованием рассмотреть законность этого соглашения, но получила отказ. Тем не менее, этот запрос создал политическое давление, и Макрон вынужден был объявить о голосовании в парламенте, чтобы дать возможность парламентариям высказаться.
Ранее Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России.