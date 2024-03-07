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Филиппо раскрыл цель встречи Макрона с французской оппозицией - 07.03.2024, ПРАЙМ
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Филиппо раскрыл цель встречи Макрона с французской оппозицией
Филиппо раскрыл цель встречи Макрона с французской оппозицией - 07.03.2024, ПРАЙМ
Филиппо раскрыл цель встречи Макрона с французской оппозицией
Президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу с представителями оппозиционных партий с целью "запудриь им мозги", чтобы убедить их оказывать... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T12:52+0300
2024-03-07T13:06+0300
политика
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ПАРИЖ, 7 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу с представителями оппозиционных партий с целью "запудриь им мозги", чтобы убедить их оказывать дополнительную поддержку Украине, рассказал агентству РИА Новости лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо."На встрече с лидерами партий в четверг он попытается запудрить им мозги, сказать, что "русские нам очень угрожают, и у вас нет выбора", - отметил он.Отмечается, что эта встреча является реакцией на критику Макрона после его заявлений о возможной отправке войск на Украину. Лидеры всех полиических партий обвинили Макрона в легкомыслии и несогласованности действий с парламентом.По словам Филиппо, Макрон решил провести эти переговоры перед голосованием в парламенте по соглашению о безопасности с Украиной.Ранее партия "Патриоты" подала петицию в суд с требованием рассмотреть законность этого соглашения, но получила отказ. Тем не менее, этот запрос создал политическое давление, и Макрон вынужден был объявить о голосовании в парламенте, чтобы дать возможность парламентариям высказаться.Ранее Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России.
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франция, эммануэль макрон, украина, новости
Политика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, УКРАИНА, Новости
12:52 07.03.2024 (обновлено: 13:06 07.03.2024)
 
Филиппо раскрыл цель встречи Макрона с французской оппозицией

Филиппо: Макрон попробует "запудрить мозги" оппозиции ради поддержки соглашения с Киевом

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ПАРИЖ, 7 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу с представителями оппозиционных партий с целью "запудриь им мозги", чтобы убедить их оказывать дополнительную поддержку Украине, рассказал агентству РИА Новости лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"На встрече с лидерами партий в четверг он попытается запудрить им мозги, сказать, что "русские нам очень угрожают, и у вас нет выбора", - отметил он.
Отмечается, что эта встреча является реакцией на критику Макрона после его заявлений о возможной отправке войск на Украину. Лидеры всех полиических партий обвинили Макрона в легкомыслии и несогласованности действий с парламентом.
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По словам Филиппо, Макрон решил провести эти переговоры перед голосованием в парламенте по соглашению о безопасности с Украиной.
Ранее партия "Патриоты" подала петицию в суд с требованием рассмотреть законность этого соглашения, но получила отказ. Тем не менее, этот запрос создал политическое давление, и Макрон вынужден был объявить о голосовании в парламенте, чтобы дать возможность парламентариям высказаться.
Ранее Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России.
 
ПолитикаФРАНЦИЯЭммануэль МакронУКРАИНАНовости
 
 
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