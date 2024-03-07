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ФСБ предотвратила нападение террористов на синагогу в Москве - 07.03.2024, ПРАЙМ
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ФСБ предотвратила нападение террористов на синагогу в Москве
ФСБ предотвратила нападение террористов на синагогу в Москве - 07.03.2024, ПРАЙМ
ФСБ предотвратила нападение террористов на синагогу в Москве
ФСБ России предотвратила террористов с огнестрельным оружием на синагогу в Москве. Боевиков, планировавших нападение, ликвидировали, следует из сообщения... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T14:39+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. ФСБ России предотвратила террористов с огнестрельным оружием на синагогу в Москве. Боевиков, планировавших нападение, ликвидировали, следует из сообщения ведомства."ФСБ РФ на территории Калужской области пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ* в Афганистане - "Вилаят Хорасан", члены которой планировали совершение террористического акта в отношении одного из еврейских культовых учреждений Москвы", - следует из сообщения.В ФСБ отметили, что преступники при задержани оказали вооруженное сопротивление, в следствие чего были ликвидированы ответным огнем.Согласно данным спецслужб, следственным подразделением УФСБ России по Калужской области возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта группой лиц (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ).Согласно сообщению, террористы привлекли внимание силовиков "сбором соответствующих данных". ФСБ также удалось установить, что в планах боевиков было нападение на прихожан синагоги с использованием огнестрельного оружия.Отмечается, что по месту проживания радикалов в Калужской области было изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.*запрещенная в России террористическая организация
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РОССИЯ, МОСКВА, ФСБ, Новости
14:39 07.03.2024
 
ФСБ предотвратила нападение террористов на синагогу в Москве

ФСБ предотвратила нападение террористов с огнестрельным оружием на синагогу в Москве

© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкШеврон ФСБ РФ
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. ФСБ России предотвратила террористов с огнестрельным оружием на синагогу в Москве. Боевиков, планировавших нападение, ликвидировали, следует из сообщения ведомства.
"ФСБ РФ на территории Калужской области пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ* в Афганистане - "Вилаят Хорасан", члены которой планировали совершение террористического акта в отношении одного из еврейских культовых учреждений Москвы", - следует из сообщения.
В ФСБ отметили, что преступники при задержани оказали вооруженное сопротивление, в следствие чего были ликвидированы ответным огнем.
Согласно данным спецслужб, следственным подразделением УФСБ России по Калужской области возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта группой лиц (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
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Согласно сообщению, террористы привлекли внимание силовиков "сбором соответствующих данных". ФСБ также удалось установить, что в планах боевиков было нападение на прихожан синагоги с использованием огнестрельного оружия.
Отмечается, что по месту проживания радикалов в Калужской области было изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.
апрещенная в России террористическая организация
 
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