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Премьер Греции назвал Россию врагом Европы - 07.03.2024, ПРАЙМ
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Премьер Греции назвал Россию врагом Европы
Премьер Греции назвал Россию врагом Европы - 07.03.2024, ПРАЙМ
Премьер Греции назвал Россию врагом Европы
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал Россию "врагом" Европы на конференции Европейской народной партии в Бухаресте и подтвердил поддержку Украины,... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T16:19+0300
2024-03-07T16:19+0300
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АФИНЫ, 7 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал Россию "врагом" Европы на конференции Европейской народной партии в Бухаресте и подтвердил поддержку Украины, его выступление транслировало общественное телевидение ERT."В этот мрачный для Европы час... мы продемонстрировали нашу решимость поддержать Украину единым фронтом, чего наши враги, возможно, не ожидали. Мы продолжаем поддерживать Украину экономически и в военном отношении", - сказал Мицотакис.Мицотакис также упомянул об инциденте с российской ракетой, которая попала в порт Одессы во время его визита, но подчеркнул, что это не повлияет на позицию его страны. Он отметил важную роль Греции в обеспечении автономии и суверенитета Европы, а также вклад в развитие НАТО. Мицотакис также призвал другие страны увеличить расходы на оборону до уровня двух процентов от ВВП для укрепления европейской обороноспособности.Ранее 10 октября 2022 года вооруженные силы России начали бомбардировки украинской инфраструктуры в ответ на теракт на Крымском мосту, который, согласно российским властям, был организован украинскими спецслужбами. Были нанесены удары по объектам энергетики, обороны, военного управления и связи по всей Украине.
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греция, россия, украина, нато, новости
Политика, ГРЕЦИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, Новости
16:19 07.03.2024
 
Премьер Греции назвал Россию врагом Европы

Премьер Греции назвал Россию "врагом" Европы и пообещал продолжить поддерживать Киев

© fotolia.com / Henner DamkeФлаг Греции
Флаг Греции - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© fotolia.com / Henner Damke
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АФИНЫ, 7 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал Россию "врагом" Европы на конференции Европейской народной партии в Бухаресте и подтвердил поддержку Украины, его выступление транслировало общественное телевидение ERT.
"В этот мрачный для Европы час... мы продемонстрировали нашу решимость поддержать Украину единым фронтом, чего наши враги, возможно, не ожидали. Мы продолжаем поддерживать Украину экономически и в военном отношении", - сказал Мицотакис.
Мицотакис также упомянул об инциденте с российской ракетой, которая попала в порт Одессы во время его визита, но подчеркнул, что это не повлияет на позицию его страны.
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Он отметил важную роль Греции в обеспечении автономии и суверенитета Европы, а также вклад в развитие НАТО. Мицотакис также призвал другие страны увеличить расходы на оборону до уровня двух процентов от ВВП для укрепления европейской обороноспособности.
Ранее 10 октября 2022 года вооруженные силы России начали бомбардировки украинской инфраструктуры в ответ на теракт на Крымском мосту, который, согласно российским властям, был организован украинскими спецслужбами. Были нанесены удары по объектам энергетики, обороны, военного управления и связи по всей Украине.
 
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