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МЭР рассмотрит инициативу ввести в гостиницах России невозвратные тарифы

МЭР рассмотрит инициативу ввести в гостиницах России невозвратные тарифы - 07.03.2024, ПРАЙМ

МЭР рассмотрит инициативу ввести в гостиницах России невозвратные тарифы

Законопроект о введении в отелях России невозвратных тарифов в настоящий момент проходит процедуру публичного обсуждения, ведомство рассмотрит все предложения... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T13:04+0300

2024-03-07T13:04+0300

2024-03-07T13:04+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Законопроект о введении в отелях России невозвратных тарифов в настоящий момент проходит процедуру публичного обсуждения, ведомство рассмотрит все предложения при разработке документа, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства экономического развития. Сразу две общественные организации - Союз потребителей и Общественная потребительская инициатива - резко негативно оценили предложенный Минэкономразвития законопроект о введении невозвратных тарифов в гостиницах, сообщила ранее в четверг газета "Известия". Минэкономразвития во второй половине февраля предложило ввести невозвратные тарифы в российских отелях. Из утвержденной кабмином дорожной карты следовало, что проект соответствующего закона может быть внесен в правительство в апреле. "Конечное решение будет приниматься исходя из приоритета защиты интересов потребителей. В настоящее время законопроект проект проходит процедуру публичного обсуждения, все стороны могут высказать свои предложения, которые затем могут быть учтены при доработке документа. Документ пройдёт плановое согласование в отраслевых ведомствах", - сообщили в Минэкономразвития. "Предложение о введении невозвратных тарифов было высказано отраслевыми объединениями и подробно обсуждалось с отраслью (РГА, РСТ, ФРИО и другими). Благодаря этому, решение направлено на защиту интересов потребителей и при этом является дополнительной возможностью для развития туризма", - добавили там. В ведомстве отметили, что в настоящее время туристы, планируя поездку, нередко бронируют несколько средств размещения на одну дату, а затем выбирают один отель, не отменяя остальные брони. "Введение невозвратных тарифов позволит увеличить рентабельность гостиниц и снизить риски простоя гостиничных номеров. Таким образом, отели смогут направить дополнительные средства на развитие", - пояснили в пресс-службе. При этом в министерстве уточнили, что невозвратный тариф предлагается ввести наравне с возвратным, "чтобы потребитель имел право выбора с учетом своих интересов и ситуации". "Вместе с тем, даже в том случае, если гость приобрел невозвратный тариф, предполагается в некоторых случаях предусмотреть возможность полного возврата денежных средств. Например, при подтвержденной болезни гостя. Ряд таких случаев планируется определить правилами предоставления гостиничных услуг", - пояснили там.

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россия, отели, туризм, новости