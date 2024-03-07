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В ФРГ боятся, что немцы поймут, что их "дурили", заявила Захарова

В ФРГ боятся, что немцы поймут, что их "дурили", заявила Захарова - 07.03.2024, ПРАЙМ

В ФРГ боятся, что немцы поймут, что их "дурили", заявила Захарова

В Германии опасаются, что немецкие граждане, посетив Россию, поймут, что их дезинформировали и обманывали на протяжении многих лет. заявила официальный... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T14:02+0300

2024-03-07T14:02+0300

2024-03-07T14:02+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. В Германии опасаются, что немецкие граждане, посетив Россию, поймут, что их дезинформировали и обманывали на протяжении многих лет. заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Проамериканские власти Германии боятся, что их граждане своими глазами увидят Россию, пообщаются с россиянами и поймут, что их собственные политики дурили все эти годы", - рассказала дипломат в беседе с RTVI.Ранее внешнеполитическое ведомство Германии настоятельно порекомендовало своим гражданам отказаться от поездок по ряду российских регионов. В их числе Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская и Ростовская области, а также Краснодарский края в связи с их близостью к районам боевых действий.В начале 2022 года МИД Германии рекомендовал воздерживаться от поездок в Россию.

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