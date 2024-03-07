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В ФРГ боятся, что немцы поймут, что их "дурили", заявила Захарова - 07.03.2024, ПРАЙМ
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В ФРГ боятся, что немцы поймут, что их "дурили", заявила Захарова
В ФРГ боятся, что немцы поймут, что их "дурили", заявила Захарова - 07.03.2024, ПРАЙМ
В ФРГ боятся, что немцы поймут, что их "дурили", заявила Захарова
В Германии опасаются, что немецкие граждане, посетив Россию, поймут, что их дезинформировали и обманывали на протяжении многих лет. заявила официальный... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T14:02+0300
2024-03-07T14:02+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. В Германии опасаются, что немецкие граждане, посетив Россию, поймут, что их дезинформировали и обманывали на протяжении многих лет. заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Проамериканские власти Германии боятся, что их граждане своими глазами увидят Россию, пообщаются с россиянами и поймут, что их собственные политики дурили все эти годы", - рассказала дипломат в беседе с RTVI.Ранее внешнеполитическое ведомство Германии настоятельно порекомендовало своим гражданам отказаться от поездок по ряду российских регионов. В их числе Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская и Ростовская области, а также Краснодарский края в связи с их близостью к районам боевых действий.В начале 2022 года МИД Германии рекомендовал воздерживаться от поездок в Россию.
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россия, германия, новости
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Новости
14:02 07.03.2024
 
В ФРГ боятся, что немцы поймут, что их "дурили", заявила Захарова

Захарова: в ФРГ боятся, что немцы приедут в Россию и поймут, что их все эти годы "дурили"

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. В Германии опасаются, что немецкие граждане, посетив Россию, поймут, что их дезинформировали и обманывали на протяжении многих лет. заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Проамериканские власти Германии боятся, что их граждане своими глазами увидят Россию, пообщаются с россиянами и поймут, что их собственные политики дурили все эти годы", - рассказала дипломат в беседе с RTVI.
Празднование Дня российского студенчества - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
Руководство Германии "осатанело", заявила Захарова
1 марта, 16:20
Ранее внешнеполитическое ведомство Германии настоятельно порекомендовало своим гражданам отказаться от поездок по ряду российских регионов. В их числе Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская и Ростовская области, а также Краснодарский края в связи с их близостью к районам боевых действий.
В начале 2022 года МИД Германии рекомендовал воздерживаться от поездок в Россию.
 
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