https://1prime.ru/20240307/nato-846059310.html
НАТО отрабатывает сценарий противостояния с Россией, заявил Патрушев
НАТО отрабатывает сценарий противостояния с Россией, заявил Патрушев - 07.03.2024, ПРАЙМ
НАТО отрабатывает сценарий противостояния с Россией, заявил Патрушев
Проводимые в Европе учения сил НАТО отрабатывают сценарий вооруженного противостояния с Россией, что приводит к увеличению напряженности и дестабилизации... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T13:31+0300
2024-03-07T13:31+0300
2024-03-07T13:31+0300
политика
нато
россия
совбез рф
патрушев
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84020/57/840205789_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_0835301a425abd9f3e4a8702260f1290.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Проводимые в Европе учения сил НАТО отрабатывают сценарий вооруженного противостояния с Россией, что приводит к увеличению напряженности и дестабилизации мировой ситуации. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Важным инструментом влияния Вашингтона на другие государства является агрессивный блок НАТО, который вплотную приблизился к западным границам России. За 75 лет своего существования НАТО в качестве якобы гаранта мира и демократии развязала более ста войн и военных конфликтов по всему миру - и готовится к очередным", - отметил он.По словам Патрушева, роль США в истории очевидна, так как ни одна страна не развязала столько конфликтов и не вызвала столько экономических кризисов.Ко всему прочему, глава Совбеза России упомянул о планах НАТО по расширению своего присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Арктике, а также отметил увеличение расходов стран НАТО на военные цели, что, по его мнению, подчеркивает агрессивный характер альянса.Учения НАТО Dragon-2024 начались 25 февраля. В них принимают участие около 20 тысяч солдат из Польши и ее союзников, 3,5 тысячи единиц техники.План учений разделен на две фазы: первая — действия в кризисной ситуации, вторая — оборонительная операция.Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что заявления про возможного нападения России на НАТО — это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России.
https://1prime.ru/20240228/usa-845676448.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84020/57/840205789_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_39cca543c891ac44a3ee610898bc9dd3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, россия, совбез рф, патрушев, новости
Политика, НАТО, РОССИЯ, Совбез РФ, ПАТРУШЕВ, Новости
НАТО отрабатывает сценарий противостояния с Россией, заявил Патрушев
Патрушев: НАТО отрабатывает сценарий противостояния с Россией, готовится к новым войнам
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Проводимые в Европе учения сил НАТО отрабатывают сценарий вооруженного противостояния с Россией, что приводит к увеличению напряженности и дестабилизации мировой ситуации. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Важным инструментом влияния Вашингтона на другие государства является агрессивный блок НАТО, который вплотную приблизился к западным границам России. За 75 лет своего существования НАТО в качестве якобы гаранта мира и демократии развязала более ста войн и военных конфликтов по всему миру - и готовится к очередным", - отметил он.
Патрушев назвал США самым агрессивным государством в современной истории
По словам Патрушева, роль США в истории очевидна, так как ни одна страна не развязала столько конфликтов и не вызвала столько экономических кризисов.
Ко всему прочему, глава Совбеза России упомянул о планах НАТО по расширению своего присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Арктике, а также отметил увеличение расходов стран НАТО на военные цели, что, по его мнению, подчеркивает агрессивный характер альянса.
Учения НАТО Dragon-2024 начались 25 февраля. В них принимают участие около 20 тысяч солдат из Польши и ее союзников, 3,5 тысячи единиц техники.
План учений разделен на две фазы: первая — действия в кризисной ситуации, вторая — оборонительная операция.
Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что заявления про возможного нападения России на НАТО — это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России.