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НАТО отрабатывает сценарий противостояния с Россией, заявил Патрушев

НАТО отрабатывает сценарий противостояния с Россией, заявил Патрушев - 07.03.2024, ПРАЙМ

НАТО отрабатывает сценарий противостояния с Россией, заявил Патрушев

Проводимые в Европе учения сил НАТО отрабатывают сценарий вооруженного противостояния с Россией, что приводит к увеличению напряженности и дестабилизации... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T13:31+0300

2024-03-07T13:31+0300

2024-03-07T13:31+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Проводимые в Европе учения сил НАТО отрабатывают сценарий вооруженного противостояния с Россией, что приводит к увеличению напряженности и дестабилизации мировой ситуации. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Важным инструментом влияния Вашингтона на другие государства является агрессивный блок НАТО, который вплотную приблизился к западным границам России. За 75 лет своего существования НАТО в качестве якобы гаранта мира и демократии развязала более ста войн и военных конфликтов по всему миру - и готовится к очередным", - отметил он.По словам Патрушева, роль США в истории очевидна, так как ни одна страна не развязала столько конфликтов и не вызвала столько экономических кризисов.Ко всему прочему, глава Совбеза России упомянул о планах НАТО по расширению своего присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Арктике, а также отметил увеличение расходов стран НАТО на военные цели, что, по его мнению, подчеркивает агрессивный характер альянса.Учения НАТО Dragon-2024 начались 25 февраля. В них принимают участие около 20 тысяч солдат из Польши и ее союзников, 3,5 тысячи единиц техники.План учений разделен на две фазы: первая — действия в кризисной ситуации, вторая — оборонительная операция.Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что заявления про возможного нападения России на НАТО — это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России.

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нато, россия, совбез рф, патрушев, новости