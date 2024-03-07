Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
НАТО отрабатывает сценарий противостояния с Россией, заявил Патрушев - 07.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240307/nato-846059310.html
НАТО отрабатывает сценарий противостояния с Россией, заявил Патрушев
НАТО отрабатывает сценарий противостояния с Россией, заявил Патрушев - 07.03.2024, ПРАЙМ
НАТО отрабатывает сценарий противостояния с Россией, заявил Патрушев
Проводимые в Европе учения сил НАТО отрабатывают сценарий вооруженного противостояния с Россией, что приводит к увеличению напряженности и дестабилизации... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T13:31+0300
2024-03-07T13:31+0300
политика
нато
россия
совбез рф
патрушев
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84020/57/840205789_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_0835301a425abd9f3e4a8702260f1290.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Проводимые в Европе учения сил НАТО отрабатывают сценарий вооруженного противостояния с Россией, что приводит к увеличению напряженности и дестабилизации мировой ситуации. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Важным инструментом влияния Вашингтона на другие государства является агрессивный блок НАТО, который вплотную приблизился к западным границам России. За 75 лет своего существования НАТО в качестве якобы гаранта мира и демократии развязала более ста войн и военных конфликтов по всему миру - и готовится к очередным", - отметил он.По словам Патрушева, роль США в истории очевидна, так как ни одна страна не развязала столько конфликтов и не вызвала столько экономических кризисов.Ко всему прочему, глава Совбеза России упомянул о планах НАТО по расширению своего присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Арктике, а также отметил увеличение расходов стран НАТО на военные цели, что, по его мнению, подчеркивает агрессивный характер альянса.Учения НАТО Dragon-2024 начались 25 февраля. В них принимают участие около 20 тысяч солдат из Польши и ее союзников, 3,5 тысячи единиц техники.План учений разделен на две фазы: первая — действия в кризисной ситуации, вторая — оборонительная операция.Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что заявления про возможного нападения России на НАТО — это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России.
https://1prime.ru/20240228/usa-845676448.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84020/57/840205789_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_39cca543c891ac44a3ee610898bc9dd3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, россия, совбез рф, патрушев, новости
Политика, НАТО, РОССИЯ, Совбез РФ, ПАТРУШЕВ, Новости
13:31 07.03.2024
 
НАТО отрабатывает сценарий противостояния с Россией, заявил Патрушев

Патрушев: НАТО отрабатывает сценарий противостояния с Россией, готовится к новым войнам

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Генпрокуратуры
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Генпрокуратуры - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Проводимые в Европе учения сил НАТО отрабатывают сценарий вооруженного противостояния с Россией, что приводит к увеличению напряженности и дестабилизации мировой ситуации. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Важным инструментом влияния Вашингтона на другие государства является агрессивный блок НАТО, который вплотную приблизился к западным границам России. За 75 лет своего существования НАТО в качестве якобы гаранта мира и демократии развязала более ста войн и военных конфликтов по всему миру - и готовится к очередным", - отметил он.
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами Совбеза РФ, правительства РФ и руководством силовых ведомств - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
Патрушев назвал США самым агрессивным государством в современной истории
28 февраля, 17:14
По словам Патрушева, роль США в истории очевидна, так как ни одна страна не развязала столько конфликтов и не вызвала столько экономических кризисов.
Ко всему прочему, глава Совбеза России упомянул о планах НАТО по расширению своего присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Арктике, а также отметил увеличение расходов стран НАТО на военные цели, что, по его мнению, подчеркивает агрессивный характер альянса.
Учения НАТО Dragon-2024 начались 25 февраля. В них принимают участие около 20 тысяч солдат из Польши и ее союзников, 3,5 тысячи единиц техники.
План учений разделен на две фазы: первая — действия в кризисной ситуации, вторая — оборонительная операция.
Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что заявления про возможного нападения России на НАТО — это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России.
 
ПолитикаНАТОРОССИЯСовбез РФПАТРУШЕВНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала