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В Польше назвали последствия сохранения свободной торговли ЕС с Украиной

В Польше назвали последствия сохранения свободной торговли ЕС с Украиной - 07.03.2024, ПРАЙМ

В Польше назвали последствия сохранения свободной торговли ЕС с Украиной

Сохранение свободной торговли между Европейским союзом и Украиной может навредить самой Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам в... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T17:23+0300

2024-03-07T17:23+0300

2024-03-07T17:23+0300

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ВАРШАВА, 7 мар - ПРАЙМ. Сохранение свободной торговли между Европейским союзом и Украиной может навредить самой Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам в Бухаресте."Бездумное сохранение свободной торговли с Украиной обернется и против нас, и против Украины", - отметил польский лидер.По его словам, в Евросоюзе начали уставать от нагрузки, которую испытывают от предоставленных Украине торговых преференций.Ранее Европейский парламент поддержал предложение Еврокомиссии о продлении беспошлинного импорта из Украины на год, однако отклонил все поправки, предложенные Польшей.Он также отметил, что из-за логистических проблем основная часть экспортируемой сельхозпродукции Украины оседает в соседних странах ЕС, что вызывает кризис перепроизводства сельскохозяйственной продукции в этих странах.Пять граничащих с Украиной стран ЕС — Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия — обратились к Еврокомиссии с просьбой вмешаться в ситуацию. В ответ Еврокомиссия ввела временные ограничительные меры и требовала от Украины принятия мер контроля над экспортом.

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польша, украина, экспорт, новости