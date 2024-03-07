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Путин рассказал о ситуации с авиатренажерами в России
Путин рассказал о ситуации с авиатренажерами в России - 07.03.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о ситуации с авиатренажерами в России
Тренажеры для всех тип самолетов должны стать частью гособоронзаказа, такое поручение президент России Владимир Путин дал главе Министерства обороны России... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T13:43+0300
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2024-03-07T13:43+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Тренажеры для всех тип самолетов должны стать частью гособоронзаказа, такое поручение президент России Владимир Путин дал главе Министерства обороны России Сергею Шойгу."Сергей Кужугетович, нужно тогда подумать над тем, чтобы были тренажеры на все типы самолетов, на которых девушкам или ребятам придется дальше работать и воевать", - отметил российский лидер.Шойгу, в свою очередь, отметил, что все самолеты для Минобороны, в особенности Ил-96 и Ту-214, будут выпускаться с необходимым тренажером.Глава ведомства подчеркнул, что на данный момент каждая партия самолетов идет в одном заказе с тренажерами.Ранее российский президент провел встречу с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
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РОССИЯ, Владимир Путин, Новости
Путин рассказал о ситуации с авиатренажерами в России
Путин попросил Шойгу решить вопрос с наличием тренажеров для всех типов самолетов
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Тренажеры для всех тип самолетов должны стать частью гособоронзаказа, такое поручение президент России Владимир Путин дал главе Министерства обороны России Сергею Шойгу.
"Сергей Кужугетович, нужно тогда подумать над тем, чтобы были тренажеры на все типы самолетов, на которых девушкам или ребятам придется дальше работать и воевать", - отметил российский лидер.
Шойгу, в свою очередь, отметил, что все самолеты для Минобороны, в особенности Ил-96 и Ту-214, будут выпускаться с необходимым тренажером.
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Глава ведомства подчеркнул, что на данный момент каждая партия самолетов идет в одном заказе с тренажерами.
Ранее российский президент провел встречу с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.