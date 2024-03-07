https://1prime.ru/20240307/putin-846059737.html

Путин рассказал о ситуации с авиатренажерами в России

Путин рассказал о ситуации с авиатренажерами в России - 07.03.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о ситуации с авиатренажерами в России

Тренажеры для всех тип самолетов должны стать частью гособоронзаказа, такое поручение президент России Владимир Путин дал главе Министерства обороны России... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T13:43+0300

2024-03-07T13:43+0300

2024-03-07T13:43+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Тренажеры для всех тип самолетов должны стать частью гособоронзаказа, такое поручение президент России Владимир Путин дал главе Министерства обороны России Сергею Шойгу."Сергей Кужугетович, нужно тогда подумать над тем, чтобы были тренажеры на все типы самолетов, на которых девушкам или ребятам придется дальше работать и воевать", - отметил российский лидер.Шойгу, в свою очередь, отметил, что все самолеты для Минобороны, в особенности Ил-96 и Ту-214, будут выпускаться с необходимым тренажером.Глава ведомства подчеркнул, что на данный момент каждая партия самолетов идет в одном заказе с тренажерами.Ранее российский президент провел встречу с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

https://1prime.ru/20240306/peskov-846012826.html

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россия, владимир путин, новости