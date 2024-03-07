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В Госдуме призвали признать Пугачеву иноагентом
В Госдуме призвали признать Пугачеву иноагентом - 07.03.2024, ПРАЙМ
В Госдуме призвали признать Пугачеву иноагентом
Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев (партия "Родина") призвал признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом, чтобы она "не могла больше получать деньги из... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T11:31+0300
2024-03-07T11:31+0300
2024-03-07T12:12+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев (партия "Родина") призвал признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом, чтобы она "не могла больше получать деньги из России". Такое мнение он выразил в беседе с агентством РИА Новости."Требую ту же потерявшую всякий стыд Пугачеву признать, наконец, иноагентом. Чтобы не могла больше получать деньги из России, которую ненавидит, не могла организовывать тут концерты, не получала авторские отчисления. И, вот увидите, вскоре приползет каяться и прощения просить, как и предрекал Стас Михайлов. Только будет уже поздно", - отметил он.Журавлев подчеркнул, что "все нормальные люди" в такой тяжелый период не покинули свою страну. Благодаря началу Специальной военной операции на Украине стали очевидны предатели и лжецы, которые на протяжении многих лет обогащались за счет российских граждан и бюджета страны, заключил парламентарий.Иностранный агент – это физическое или юридическое лицо, которое прямо или косвенно занимается политической и финансовой деятельностью в интересах иностранного государства, говорится в данных открытых источников.
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россия, алла пугачева, новости
РОССИЯ, Алла Пугачева, Новости
В Госдуме призвали признать Пугачеву иноагентом
Депутат Госдумы Журавлев призвал признать Пугачеву иноагентом
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев (партия "Родина") призвал признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом, чтобы она "не могла больше получать деньги из России". Такое мнение он выразил в беседе с агентством РИА Новости.
"Требую ту же потерявшую всякий стыд Пугачеву признать, наконец, иноагентом. Чтобы не могла больше получать деньги из России, которую ненавидит, не могла организовывать тут концерты, не получала авторские отчисления. И, вот увидите, вскоре приползет каяться и прощения просить, как и предрекал Стас Михайлов. Только будет уже поздно", - отметил он.
Совфед одобрил запрет рекламы у иноагентов
Журавлев подчеркнул, что "все нормальные люди" в такой тяжелый период не покинули свою страну. Благодаря началу Специальной военной операции на Украине стали очевидны предатели и лжецы, которые на протяжении многих лет обогащались за счет российских граждан и бюджета страны, заключил парламентарий.
Иностранный агент – это физическое или юридическое лицо, которое прямо или косвенно занимается политической и финансовой деятельностью в интересах иностранного государства, говорится в данных открытых источников.