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Англосаксы возвеличивают террористов, заявил Патрушев

Англосаксы возвеличивают террористов, заявил Патрушев - 07.03.2024, ПРАЙМ

Англосаксы возвеличивают террористов, заявил Патрушев

Англосаксонская пропаганда цинично описывает террористов как борцов за свободу, особенно когда их действия направлены против России, заявил секретарь Совета... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T13:20+0300

2024-03-07T13:20+0300

2024-03-07T13:20+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Англосаксонская пропаганда цинично описывает террористов как борцов за свободу, особенно когда их действия направлены против России, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.По словам Патрушева, подтверждением подобных действий стало открытие в феврале 2024 года в Полтавской области Украины мемориальной доски бывшему лидеру террористов Джохару Дудаеву."Англосаксонская пропаганда в те годы, да и сейчас, цинично называет террористов борцами за свободу, возвеличивает ярых националистов и одиозные личности, если их действия направлены против России", - сказал Патрушев.Ранее секретарь Совбеза России прибыл в Ингушетию, где запланировано ежегодное плановое совещание по вопросам обеспечения нацбезопасности на Северном Кавказе.

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россия, англосаксы, николай патрушев, новости