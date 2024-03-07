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Англосаксы возвеличивают террористов, заявил Патрушев
Англосаксы возвеличивают террористов, заявил Патрушев - 07.03.2024, ПРАЙМ
Англосаксы возвеличивают террористов, заявил Патрушев
Англосаксонская пропаганда цинично описывает террористов как борцов за свободу, особенно когда их действия направлены против России, заявил секретарь Совета... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T13:20+0300
2024-03-07T13:20+0300
2024-03-07T13:20+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Англосаксонская пропаганда цинично описывает террористов как борцов за свободу, особенно когда их действия направлены против России, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.По словам Патрушева, подтверждением подобных действий стало открытие в феврале 2024 года в Полтавской области Украины мемориальной доски бывшему лидеру террористов Джохару Дудаеву."Англосаксонская пропаганда в те годы, да и сейчас, цинично называет террористов борцами за свободу, возвеличивает ярых националистов и одиозные личности, если их действия направлены против России", - сказал Патрушев.Ранее секретарь Совбеза России прибыл в Ингушетию, где запланировано ежегодное плановое совещание по вопросам обеспечения нацбезопасности на Северном Кавказе.
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Политика, РОССИЯ, англосаксы, Николай Патрушев, Новости
Англосаксы возвеличивают террористов, заявил Патрушев
Патрушев: англосаксы возвеличивают террористов, если те действуют против РФ
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Англосаксонская пропаганда цинично описывает террористов как борцов за свободу, особенно когда их действия направлены против России, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
По словам Патрушева, подтверждением подобных действий стало открытие в феврале 2024 года в Полтавской области Украины мемориальной доски бывшему лидеру террористов Джохару Дудаеву.
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"Англосаксонская пропаганда в те годы, да и сейчас, цинично называет террористов борцами за свободу, возвеличивает ярых националистов и одиозные личности, если их действия направлены против России", - сказал Патрушев.
Ранее секретарь Совбеза России прибыл в Ингушетию, где запланировано ежегодное плановое совещание по вопросам обеспечения нацбезопасности на Северном Кавказе.