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Metropolitan Group из ОАЭ выйдет на российский рынок - 07.03.2024, ПРАЙМ
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Metropolitan Group из ОАЭ выйдет на российский рынок
Metropolitan Group из ОАЭ выйдет на российский рынок - 07.03.2024, ПРАЙМ
Metropolitan Group из ОАЭ выйдет на российский рынок
Metropolitan Group, оказывающая брокерские услуги в сфере недвижимости в ОАЭ, выходит на российский рынок, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе компании. | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T17:12+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Metropolitan Group, оказывающая брокерские услуги в сфере недвижимости в ОАЭ, выходит на российский рынок, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе компании. Там уточнили, что первый офис группы откроется в Москве. Для этого она арендовала 200 квадратных метров в башне "Федерация" в "Москва-Сити". В России Metropolitan Group планирует консультировать по следующим вопросам: организация дистанционного процесса покупки недвижимости, подготовка данных о стоимости объекта, выбор лицензии для бизнеса, получение резидентской визы для инвестора, отметил собеседник агентства. Он добавил, что представительство компании в России возглавит Иван Соловьев, ранее занимавший руководящие позиции в Procter &amp; Gamble, "Промо-Мед" и "Валента". Metropolitan Group - брокерская группа на рынке ОАЭ, работает с 2008 года. Оказывает риелторские услуги и занимается консультационно-правовой поддержкой на рынке недвижимости.
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россия, оаэ, недвижимость, новости
РОССИЯ, ОАЭ, Недвижимость, Новости
17:12 07.03.2024
 
Metropolitan Group из ОАЭ выйдет на российский рынок

Брокерская группа Metropolitan Group из ОАЭ выходит на российский рынок

© Фото : Unsplash/Zalfa ImaniАбу-Даби, ОАЭ
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© Фото : Unsplash/Zalfa Imani
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Metropolitan Group, оказывающая брокерские услуги в сфере недвижимости в ОАЭ, выходит на российский рынок, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе компании.
Там уточнили, что первый офис группы откроется в Москве. Для этого она арендовала 200 квадратных метров в башне "Федерация" в "Москва-Сити".
В России Metropolitan Group планирует консультировать по следующим вопросам: организация дистанционного процесса покупки недвижимости, подготовка данных о стоимости объекта, выбор лицензии для бизнеса, получение резидентской визы для инвестора, отметил собеседник агентства.
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Он добавил, что представительство компании в России возглавит Иван Соловьев, ранее занимавший руководящие позиции в Procter & Gamble, "Промо-Мед" и "Валента".
Metropolitan Group - брокерская группа на рынке ОАЭ, работает с 2008 года. Оказывает риелторские услуги и занимается консультационно-правовой поддержкой на рынке недвижимости.
 
РОССИЯОАЭНедвижимостьНовости
 
 
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