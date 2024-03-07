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Макрон продолжает вовлекать Францию в украинский конфликт, заявил Песков - 07.03.2024, ПРАЙМ
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Макрон продолжает вовлекать Францию в украинский конфликт, заявил Песков
Макрон продолжает вовлекать Францию в украинский конфликт, заявил Песков - 07.03.2024, ПРАЙМ
Макрон продолжает вовлекать Францию в украинский конфликт, заявил Песков
Президент Франции Эмманюэль Макрон продолжает втягивать страну в конфликт на Украине, что противоречит интересам французов, заявил официальный представитель... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T17:37+0300
2024-03-07T17:37+0300
политика
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эмманюэль Макрон продолжает втягивать страну в конфликт на Украине, что противоречит интересам французов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Видео с ответом пресс-секретаря президента России опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."Очевидно одно - господин Макрон убежден в своей линии на нанесение стратегического поражения нашей стране, он продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в этой войне. С нашей точки зрения, это никаким образом не соответствует интересам французов", - отметил Песков.Песков также отметил, что в последние дни из Парижа идут противоречивые заявления по украинскому вопросу. С одной стороны, Макрон начинает обсуждать возможность отправки военных контингентов в Украину, а с другой стороны, министр иностранных дел Франции отрицает такую возможность.Представитель Кремля заключил, что заявление Макрона спровоцировало активную внутрифранцузскую дискуссию.Ранее Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России.
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россия, франция, дмитрий песков, эммануэль макрон, новости
Политика, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Новости
17:37 07.03.2024
 
Макрон продолжает вовлекать Францию в украинский конфликт, заявил Песков

Песков: Макрон продолжает повышать уровень вовлеченности Франции в конфликт на Украине

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эмманюэль Макрон продолжает втягивать страну в конфликт на Украине, что противоречит интересам французов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Видео с ответом пресс-секретаря президента России опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
"Очевидно одно - господин Макрон убежден в своей линии на нанесение стратегического поражения нашей стране, он продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в этой войне. С нашей точки зрения, это никаким образом не соответствует интересам французов", - отметил Песков.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
Макрон заявил о безлимитной поддержке Францией Украины
15:59
Песков также отметил, что в последние дни из Парижа идут противоречивые заявления по украинскому вопросу. С одной стороны, Макрон начинает обсуждать возможность отправки военных контингентов в Украину, а с другой стороны, министр иностранных дел Франции отрицает такую возможность.
Представитель Кремля заключил, что заявление Макрона спровоцировало активную внутрифранцузскую дискуссию.
Ранее Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России.
 
ПолитикаРОССИЯФРАНЦИЯДмитрий ПесковЭммануэль МакронНовости
 
 
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