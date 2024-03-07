https://1prime.ru/20240307/russia-846077942.html

Макрон продолжает вовлекать Францию в украинский конфликт, заявил Песков

Макрон продолжает вовлекать Францию в украинский конфликт, заявил Песков - 07.03.2024, ПРАЙМ

Макрон продолжает вовлекать Францию в украинский конфликт, заявил Песков

Президент Франции Эмманюэль Макрон продолжает втягивать страну в конфликт на Украине, что противоречит интересам французов, заявил официальный представитель... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T17:37+0300

2024-03-07T17:37+0300

2024-03-07T17:37+0300

политика

россия

франция

дмитрий песков

эммануэль макрон

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84236/80/842368073_0:121:2145:1328_1920x0_80_0_0_beeb6827f14321ed127904a81f2e75af.jpg

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эмманюэль Макрон продолжает втягивать страну в конфликт на Украине, что противоречит интересам французов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Видео с ответом пресс-секретаря президента России опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."Очевидно одно - господин Макрон убежден в своей линии на нанесение стратегического поражения нашей стране, он продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в этой войне. С нашей точки зрения, это никаким образом не соответствует интересам французов", - отметил Песков.Песков также отметил, что в последние дни из Парижа идут противоречивые заявления по украинскому вопросу. С одной стороны, Макрон начинает обсуждать возможность отправки военных контингентов в Украину, а с другой стороны, министр иностранных дел Франции отрицает такую возможность.Представитель Кремля заключил, что заявление Макрона спровоцировало активную внутрифранцузскую дискуссию.Ранее Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России.

https://1prime.ru/20240307/846065969.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, франция, дмитрий песков, эммануэль макрон, новости