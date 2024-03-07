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Раскрыта особая роль Швеции в случае конфликта НАТО с Россией

Раскрыта особая роль Швеции в случае конфликта НАТО с Россией - 07.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыта особая роль Швеции в случае конфликта НАТО с Россией

Швеция может превратиться в логистический центр НАТО в случае военного конфликта с Россией, передает Financial Times со ссылкой на официальных лиц. | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T11:41+0300

2024-03-07T11:41+0300

2024-03-07T11:49+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Швеция может превратиться в логистический центр НАТО в случае военного конфликта с Россией, передает Financial Times со ссылкой на официальных лиц."Швеция, у которой нет прямой границы с Россией, вероятно, будет играть другую роль для военных организаторов НАТО, чем прифронтовые государства.... Она станет логистическим центром в случае конфликта, а также маршрутом для подкрепления Финляндии или Балтийских государств", - говорится в публикации.Ранее президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию членства Швеции в НАТО, таким образом завершив процесс присоединения страны к альянсу.Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в Альянс в 2022 году на фоне спецоперации России на Украине. Финляндия стала 31-м участником летом 2023 года.По словам президента России Владимира Путина, российская сторона не намерена атаковать страны НАТО, однако западным политикам удобно использовать эту мнимую угрозу, чтобы отвлечь общественность от внутренних проблем.Он также отметил, что западные страны осознали, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно. Российский лидер подчеркивал, что Россия всегда готова к диалогу.

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