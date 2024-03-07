https://1prime.ru/20240307/sweden-846052349.html
Раскрыта особая роль Швеции в случае конфликта НАТО с Россией
Раскрыта особая роль Швеции в случае конфликта НАТО с Россией - 07.03.2024, ПРАЙМ
Раскрыта особая роль Швеции в случае конфликта НАТО с Россией
Швеция может превратиться в логистический центр НАТО в случае военного конфликта с Россией, передает Financial Times со ссылкой на официальных лиц. | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T11:41+0300
2024-03-07T11:41+0300
2024-03-07T11:49+0300
политика
россия
швеция
нато
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:2327:1309_1920x0_80_0_0_0063a7c78d2ba887daa2993fdc16cfde.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Швеция может превратиться в логистический центр НАТО в случае военного конфликта с Россией, передает Financial Times со ссылкой на официальных лиц."Швеция, у которой нет прямой границы с Россией, вероятно, будет играть другую роль для военных организаторов НАТО, чем прифронтовые государства.... Она станет логистическим центром в случае конфликта, а также маршрутом для подкрепления Финляндии или Балтийских государств", - говорится в публикации.Ранее президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию членства Швеции в НАТО, таким образом завершив процесс присоединения страны к альянсу.Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в Альянс в 2022 году на фоне спецоперации России на Украине. Финляндия стала 31-м участником летом 2023 года.По словам президента России Владимира Путина, российская сторона не намерена атаковать страны НАТО, однако западным политикам удобно использовать эту мнимую угрозу, чтобы отвлечь общественность от внутренних проблем.Он также отметил, что западные страны осознали, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно. Российский лидер подчеркивал, что Россия всегда готова к диалогу.
https://1prime.ru/20240306/846008936.html
швеция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:1745:1309_1920x0_80_0_0_00b7851db0904a44e4e8d7cf82fa3d23.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, швеция, нато, новости
Политика, РОССИЯ, ШВЕЦИЯ, НАТО, Новости
Раскрыта особая роль Швеции в случае конфликта НАТО с Россией
FT: Швеция может стать логистическим центром НАТО в случае конфликта с Россией
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ.
Швеция может превратиться в логистический центр НАТО в случае военного конфликта с Россией, передает
Financial Times со ссылкой на официальных лиц.
"Швеция, у которой нет прямой границы с Россией, вероятно, будет играть другую роль для военных организаторов НАТО, чем прифронтовые государства.... Она станет логистическим центром в случае конфликта, а также маршрутом для подкрепления Финляндии или Балтийских государств", - говорится в публикации.
Ранее президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию членства Швеции в НАТО, таким образом завершив процесс присоединения страны к альянсу.
Швеция официально вступит в НАТО 11 марта, сообщают СМИ
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в Альянс в 2022 году на фоне спецоперации России на Украине. Финляндия стала 31-м участником летом 2023 года.
По словам президента России Владимира Путина, российская сторона не намерена атаковать страны НАТО, однако западным политикам удобно использовать эту мнимую угрозу, чтобы отвлечь общественность от внутренних проблем.
Он также отметил, что западные страны осознали, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно. Российский лидер подчеркивал, что Россия всегда готова к диалогу.