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Швеция официально вступила в НАТО

Швеция официально вступила в НАТО - 07.03.2024, ПРАЙМ

Швеция официально вступила в НАТО

Протокол о вступлении Швециии в НАТО вступил в силу, следует из заявления, опубликованного Государственным департаментом США. | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T17:05+0300

2024-03-07T17:05+0300

2024-03-07T17:25+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Протокол о вступлении Швециии в НАТО вступил в силу, следует из заявления, опубликованного Государственным департаментом США."Протокол вступил в силу 7 марта 2024 года", - говорится в сообщении госдепартамента.Согласно положениям Североатлантического договора, Швеция становится официальным членом альянса после передачи ратификационных грамот правительству Соединенных Штатов.Ранее президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию членства Швеции в альянсе. До этого Венгрия являлась последней страной-членом НАТО, препятствовавшей вступлению Швеции.Ранее канцелярия кабмина Швеции сообщила, что премьер-министр Ульф Кристерссон и глава МИД Тобиас Билльстрем поедут в Вашингтон 6 марта. Шведские СМИ считают, что этот визит связан с вступлением королевства в НАТО.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.

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