https://1prime.ru/20240307/sweden-846075562.html
Швеция официально вступила в НАТО
Швеция официально вступила в НАТО - 07.03.2024, ПРАЙМ
Швеция официально вступила в НАТО
Протокол о вступлении Швециии в НАТО вступил в силу, следует из заявления, опубликованного Государственным департаментом США. | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T17:05+0300
2024-03-07T17:05+0300
2024-03-07T17:25+0300
швеция
нато
новости
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/34/841383411_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ee2f40b637d47610b9a068a226176523.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Протокол о вступлении Швециии в НАТО вступил в силу, следует из заявления, опубликованного Государственным департаментом США."Протокол вступил в силу 7 марта 2024 года", - говорится в сообщении госдепартамента.Согласно положениям Североатлантического договора, Швеция становится официальным членом альянса после передачи ратификационных грамот правительству Соединенных Штатов.Ранее президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию членства Швеции в альянсе. До этого Венгрия являлась последней страной-членом НАТО, препятствовавшей вступлению Швеции.Ранее канцелярия кабмина Швеции сообщила, что премьер-министр Ульф Кристерссон и глава МИД Тобиас Билльстрем поедут в Вашингтон 6 марта. Шведские СМИ считают, что этот визит связан с вступлением королевства в НАТО.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
https://1prime.ru/20240307/sweden-846052349.html
швеция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/34/841383411_103:0:2236:1600_1920x0_80_0_0_4f507c0813b2f29f00686878ba5abe57.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швеция, нато, новости
ШВЕЦИЯ, НАТО, Новости, Политика
Швеция официально вступила в НАТО
Госдеп: протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Протокол о вступлении Швециии в НАТО вступил в силу, следует из заявления, опубликованного Государственным департаментом США.
"Протокол вступил в силу 7 марта 2024 года", - говорится в сообщении госдепартамента.
Согласно положениям Североатлантического договора, Швеция становится официальным членом альянса после передачи ратификационных грамот правительству Соединенных Штатов.
Ранее президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию членства Швеции в альянсе. До этого Венгрия являлась последней страной-членом НАТО, препятствовавшей вступлению Швеции.
Раскрыта особая роль Швеции в случае конфликта НАТО с Россией
Ранее канцелярия кабмина Швеции сообщила, что премьер-министр Ульф Кристерссон и глава МИД Тобиас Билльстрем поедут в Вашингтон 6 марта. Шведские СМИ считают, что этот визит связан с вступлением королевства в НАТО.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.