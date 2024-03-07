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Швеция официально вступила в НАТО - 07.03.2024, ПРАЙМ
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Швеция официально вступила в НАТО
Швеция официально вступила в НАТО - 07.03.2024, ПРАЙМ
Швеция официально вступила в НАТО
Протокол о вступлении Швециии в НАТО вступил в силу, следует из заявления, опубликованного Государственным департаментом США. | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T17:05+0300
2024-03-07T17:25+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Протокол о вступлении Швециии в НАТО вступил в силу, следует из заявления, опубликованного Государственным департаментом США."Протокол вступил в силу 7 марта 2024 года", - говорится в сообщении госдепартамента.Согласно положениям Североатлантического договора, Швеция становится официальным членом альянса после передачи ратификационных грамот правительству Соединенных Штатов.Ранее президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию членства Швеции в альянсе. До этого Венгрия являлась последней страной-членом НАТО, препятствовавшей вступлению Швеции.Ранее канцелярия кабмина Швеции сообщила, что премьер-министр Ульф Кристерссон и глава МИД Тобиас Билльстрем поедут в Вашингтон 6 марта. Шведские СМИ считают, что этот визит связан с вступлением королевства в НАТО.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
https://1prime.ru/20240307/sweden-846052349.html
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швеция, нато, новости
ШВЕЦИЯ, НАТО, Новости, Политика
17:05 07.03.2024 (обновлено: 17:25 07.03.2024)
 
Швеция официально вступила в НАТО

Госдеп: протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу

© Unsplash/Simon ClareФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Simon Clare
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Протокол о вступлении Швециии в НАТО вступил в силу, следует из заявления, опубликованного Государственным департаментом США.
"Протокол вступил в силу 7 марта 2024 года", - говорится в сообщении госдепартамента.
Согласно положениям Североатлантического договора, Швеция становится официальным членом альянса после передачи ратификационных грамот правительству Соединенных Штатов.
Ранее президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию членства Швеции в альянсе. До этого Венгрия являлась последней страной-членом НАТО, препятствовавшей вступлению Швеции.
Флаг Швеции
Раскрыта особая роль Швеции в случае конфликта НАТО с Россией
11:41
Ранее канцелярия кабмина Швеции сообщила, что премьер-министр Ульф Кристерссон и глава МИД Тобиас Билльстрем поедут в Вашингтон 6 марта. Шведские СМИ считают, что этот визит связан с вступлением королевства в НАТО.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
 
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