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Цены на такси в Москве выросли в преддверии 8 марта - 07.03.2024, ПРАЙМ
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Цены на такси в Москве выросли в преддверии 8 марта
Цены на такси в Москве выросли в преддверии 8 марта - 07.03.2024, ПРАЙМ
Цены на такси в Москве выросли в преддверии 8 марта
Стоимость поездок на такси в Москве выросла в 1,5-2 раза в преддверии Международного женского дня, выяснил корреспондент РИА Новости. | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T15:41+0300
2024-03-07T15:41+0300
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новости
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Стоимость поездок на такси в Москве выросла в 1,5-2 раза в преддверии Международного женского дня, выяснил корреспондент РИА Новости. "Заказов намного больше, чем машин. Серьезные пробки по пути - чем дольше поездка, тем дороже", - предупреждают в приложении "Яндекс Такси". Индикатор спроса в приложении светится оранжевым, что свидетельствует о повышенной цене. Как отмечают пользователи, по данным на 15.00 мск длительные поездки - более 30 минут - подорожали с 700-1000 рублей до 1400-1800 рублей. В некоторых случаях цена превышает 2000 рублей: например, поездка из Долгопрудного до центра Москвы (метро Парк культуры) обойдется в 2300 рублей. Короткие поездки - до получаса - подорожали также в 1,5 раза, с 250-500 рублей до 400-800 рублей. Длительность поездок также выросла: в среднем, ехать приходится на 20 минут дольше обычного в случае длительной поездки и на 5-15 минут дольше в случае короткой поездки. РИА Новости направило запрос в пресс-службу "Яндекс Такси". По данным сервиса "Яндекс Карты", сейчас пробки оцениваются в 7 баллов. Особенно напряженная дорожная ситуация в пределах ТТК. В Москве солнечная погода, 7 марта не ожидается осадков или других неблагоприятных погодных условий.
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россия, новости
РОССИЯ, Новости
15:41 07.03.2024
 
Цены на такси в Москве выросли в преддверии 8 марта

Цены на такси выросли в 1,5-2 раза в Москве в преддверии 8 марта

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили такси
Автомобили такси - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Стоимость поездок на такси в Москве выросла в 1,5-2 раза в преддверии Международного женского дня, выяснил корреспондент РИА Новости.
"Заказов намного больше, чем машин. Серьезные пробки по пути - чем дольше поездка, тем дороже", - предупреждают в приложении "Яндекс Такси". Индикатор спроса в приложении светится оранжевым, что свидетельствует о повышенной цене.
Как отмечают пользователи, по данным на 15.00 мск длительные поездки - более 30 минут - подорожали с 700-1000 рублей до 1400-1800 рублей. В некоторых случаях цена превышает 2000 рублей: например, поездка из Долгопрудного до центра Москвы (метро Парк культуры) обойдется в 2300 рублей. Короткие поездки - до получаса - подорожали также в 1,5 раза, с 250-500 рублей до 400-800 рублей.
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Длительность поездок также выросла: в среднем, ехать приходится на 20 минут дольше обычного в случае длительной поездки и на 5-15 минут дольше в случае короткой поездки. РИА Новости направило запрос в пресс-службу "Яндекс Такси".
По данным сервиса "Яндекс Карты", сейчас пробки оцениваются в 7 баллов. Особенно напряженная дорожная ситуация в пределах ТТК. В Москве солнечная погода, 7 марта не ожидается осадков или других неблагоприятных погодных условий.
 
РОССИЯНовости
 
 
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