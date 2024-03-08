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Вот что России нужно в Африке

Вот что России нужно в Африке - 08.03.2024, ПРАЙМ

Вот что России нужно в Африке

За последние два года мир значительно изменился, и если совсем недавно практически вся российская экономика была в большей степени направлена на сотрудничество... | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T07:00+0300

2024-03-08T07:00+0300

2024-03-08T07:00+0300

мнения аналитиков

африка

африканские страны

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За последние два года мир значительно изменился, и если совсем недавно практически вся российская экономика была в большей степени направлена на сотрудничество с Европой, то теперь можно говорить о масштабных перспективах взаимодействия с остальной, наиболее обширной частью цивилизации. Парадокс данного утверждения заключается в том, что, находясь под санкциями западного блока стран, Россия все больше открывается всему миру и, по сути, заново заявляет о себе. В связи с этим хотелось бы обратить внимание на взаимоотношения России и всего африканского континента, который может стать одним из наиболее перспективных рынков в самое ближайшее время.Казалось бы, африканские страны на текущий момент времени составляют менее 5% всего мирового ВВП, но при этом их доля медленно, но поступательно растет из года в год. Следует также обратить внимание на рост ВВП в отдельных африканских странах. Например, средние темпы роста ВВП за последние 10 лет в Эфиопии и Ливии составили более 8%, Руанде и Гвинее – около 6%, ДР Конго, Нигере, Сомали и Танзании – более 5%. При этом, население Африки продолжает расти и по прогнозам экономистов к 2030 году сможет достичь 1,7 млрд человек, а к середине века будет обеспечивать наибольшую часть прироста населения в мире в связи с его сокращением в других регионах. Такие перспективы роста как населения, так и самой экономики африканского континента открывают серьезные возможности выхода на рынки Африки российских компаний, что постепенно и происходит в последние годы.По опубликованным данным Минэкономразвития за неполные девять месяцев прошлого года товарооборот России и Африки вырос более, чем на 40% до 15,5 млрд долларов по сравнению с соответствующим девятимесячным периодом 2022 года, когда общий оборот торговли составил около 18 млрд долларов. Много ли это или мало? По сравнению с предыдущими показателями торгового сотрудничества России и Африки данные значения являются рекордными, но рассматривая взаимодействие других стран, активно сотрудничающих с Африкой на протяжении многих десятилетий, нам есть к чему стремиться, а главное, есть для этого довольно значительный задел. За полный 2022 год товарооборот Евросоюза и Африки составил более 400 млрд долларов, Китая – более 200 млрд долларов, США – порядка 70 млрд долларов, а Турции чуть более 30 млрд долларов.В ближайшие годы нашей задачей становится достижение показателя торгового оборота с африканскими странами в 40-50 млрд долларов, что, учитывая текущие перспективы сотрудничества, является вполне реализуемой целью. Ключевыми вопросами повестки взаимодействия России и Африки являются национальная безопасность и продовольствие. Россия в состоянии обеспечить и первое, и второе. Поэтому доверие к нам растет, в том числе, в африканском регионе, который готов рассмотреть и другие возможности активного сотрудничества между странами. Например, в сфере ТЭК, а именно геологоразведки, атомной и химической промышленности, добычи полезных ископаемых. Учитывая, что в ближайшем будущем Африку ждет активный процесс урбанизации, уже сейчас встает вопрос о развитии соответствующей инфраструктуры, включая строительство жилья, морских портов, автомобильных и железных дорог, нефтегазопроводов и других необходимых объектов жизнедеятельности. На континенте активно развивается транспортное машиностроение, сельское хозяйство, промысловое рыболовство. Россия имеет компетенции для осуществления сотрудничества по всем этим направлениям.Хорошим примером является строительство российской компанией "Росатом" первой в Египте атомной электростанции, которая покроет значительную потребность в получении электроэнергии в стране. На сегодняшний день Египет является ведущей африканской экономикой в торговле с Россией, поставив в 2023 году очередной рекорд с объемом товарооборота в 5 млрд долларов (на 14% больше, чем в предыдущем 2022 году). Другими не менее важными ключевыми торговыми партнерами России являются Алжир, Марокко, Тунис и Ливия, при этом и с другими странами ведется активная работа по расширению взаимного сотрудничества. Многие российские компании, включая "Роснефть", Газпром нефть, "РусГидро", "Алроса", "Лукойл" активно внедряют свои проекты на территории Африки.В заключение хотелось бы отметить, что пока российских инвестиций в Африке не так много по сравнению с инвестициями Китая, Франции, США, но зато у нас есть те сферы деятельности, которые на текущий момент времени наиболее востребованы африканскими странами: национальная и продовольственная безопасность являются тем мостом между Россией и Африкой, который даст возможность в еще большей степени наладить обоюдовыгодное сотрудничество для обеих сторон.

африка

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Екатерина Новикова

мнения аналитиков, африка, африканские страны