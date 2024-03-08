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В Кирове произошел пожар в мебельном цеху на площади 700 "квадратов"

В Кирове произошел пожар в мебельном цеху на площади 700 "квадратов" - 08.03.2024, ПРАЙМ

В Кирове произошел пожар в мебельном цеху на площади 700 "квадратов"

Цех по производству мебели горит в Кирове на площади 700 квадратных метров, сообщает МЧС России. | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T05:10+0300

2024-03-08T05:10+0300

2024-03-08T05:11+0300

россия

киров

пожар

происшествия

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Цех по производству мебели горит в Кирове на площади 700 квадратных метров, сообщает МЧС России. "В Кирове горит цех по производству мебели. Площадь составляет 700 квадратных метров", - говорится в Telegram-канале ведомства.

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россия, киров, пожар