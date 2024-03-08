https://1prime.ru/20240308/846085450.html
В Кирове произошел пожар в мебельном цеху на площади 700 "квадратов"
В Кирове произошел пожар в мебельном цеху на площади 700 "квадратов" - 08.03.2024, ПРАЙМ
В Кирове произошел пожар в мебельном цеху на площади 700 "квадратов"
Цех по производству мебели горит в Кирове на площади 700 квадратных метров, сообщает МЧС России. | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T05:10+0300
2024-03-08T05:10+0300
2024-03-08T05:11+0300
россия
киров
пожар
происшествия
https://cdnn.1prime.ru/img/84296/70/842967038_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_0504608e3bd2409399bdffe49bfaf1fd.jpg
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Цех по производству мебели горит в Кирове на площади 700 квадратных метров, сообщает МЧС России. "В Кирове горит цех по производству мебели. Площадь составляет 700 квадратных метров", - говорится в Telegram-канале ведомства.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84296/70/842967038_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_458b8d3d26a5e7d84c00180e82843f96.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киров, пожар
РОССИЯ, КИРОВ, пожар, Происшествия
В Кирове произошел пожар в мебельном цеху на площади 700 "квадратов"
МЧС РФ: в Кирове горит мебельный цех на площади 700 "квадратов"