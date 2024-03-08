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В Кирове произошел пожар в мебельном цеху на площади 700 "квадратов" - 08.03.2024, ПРАЙМ
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В Кирове произошел пожар в мебельном цеху на площади 700 "квадратов"
В Кирове произошел пожар в мебельном цеху на площади 700 "квадратов" - 08.03.2024, ПРАЙМ
В Кирове произошел пожар в мебельном цеху на площади 700 "квадратов"
Цех по производству мебели горит в Кирове на площади 700 квадратных метров, сообщает МЧС России. | 08.03.2024, ПРАЙМ
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россия
киров
пожар
происшествия
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Цех по производству мебели горит в Кирове на площади 700 квадратных метров, сообщает МЧС России. "В Кирове горит цех по производству мебели. Площадь составляет 700 квадратных метров", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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россия, киров, пожар
РОССИЯ, КИРОВ, пожар, Происшествия
05:10 08.03.2024 (обновлено: 05:11 08.03.2024)
 
В Кирове произошел пожар в мебельном цеху на площади 700 "квадратов"

МЧС РФ: в Кирове горит мебельный цех на площади 700 "квадратов"

© Фото : Telegram/МЧС РоссииПожар в административном здании на территории мясного предприятия в Пушкино
Пожар в административном здании на территории мясного предприятия в Пушкино - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
© Фото : Telegram/МЧС России
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Цех по производству мебели горит в Кирове на площади 700 квадратных метров, сообщает МЧС России.
"В Кирове горит цех по производству мебели. Площадь составляет 700 квадратных метров", - говорится в Telegram-канале ведомства.
 
ПроисшествияРОССИЯКИРОВпожар
 
 
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