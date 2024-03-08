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Рязанский суд оштрафовал сторонника "Азова"*

Рязанский суд оштрафовал сторонника "Азова"* - 08.03.2024, ПРАЙМ

Рязанский суд оштрафовал сторонника "Азова"*

Суд в Рязани оштрафовал приверженца неонацистской идеологии на 300 тысяч рублей за публичные призывы к террористической деятельности и пропаганду терроризма,... | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T05:25+0300

2024-03-08T05:25+0300

2024-03-08T05:27+0300

рязань

суд

штраф

происшествия

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Суд в Рязани оштрафовал приверженца неонацистской идеологии на 300 тысяч рублей за публичные призывы к террористической деятельности и пропаганду терроризма, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По их данным, Александр Афиногенов 1973 года рождения с начала спецоперации РФ принял сторону украинских террористических организаций "Азов"* и "Русский добровольческий корпус"*, деятельность которых запрещена в РФ. "Имея стойкие неонацистские взгляды, Афиногенов стал прославлять указанные структуры, призывающие россиян вступать в их ряды с целью убийства военнослужащих РФ и населения приграничных с Украиной Белгородской и Курской областей", - сказал представитель правоохранительных органов. Сам Афиногенов воевать и совершать теракты не собирался, его целью было повлиять на неокрепшие умы представителей молодежи. В ходе следствия и судебного разбирательства Афиногенов признал вину и раскаялся в содеянном. Несмотря на требование прокуратуры о назначении виновному реального срока, судьи решили дать ему шанс и назначили наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Правоохранительные органы обеспечат за ним плотный оперативный контроль.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://1prime.ru/20240307/846060263.html

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рязань, суд, штраф