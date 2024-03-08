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В Кирове локализовали пожар в цеху по производству мебели

В Кирове локализовали пожар в цеху по производству мебели - 08.03.2024, ПРАЙМ

В Кирове локализовали пожар в цеху по производству мебели

Пожар в цеху по производству мебели в Кирове локализовали, сообщает МЧС России. | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T05:39+0300

2024-03-08T05:39+0300

2024-03-08T05:39+0300

происшествия

киров

пожар

локализация

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Пожар в цеху по производству мебели в Кирове локализовали, сообщает МЧС России. Ранее сообщалось, что в Кирове загорелся мебельней цех на площади 700 квадратных метров. "В Кировской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар", - говорится в Telegram-канале ведомства.

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киров, пожар, локализация