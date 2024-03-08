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В Кирове локализовали пожар в цеху по производству мебели - 08.03.2024, ПРАЙМ
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В Кирове локализовали пожар в цеху по производству мебели
В Кирове локализовали пожар в цеху по производству мебели - 08.03.2024, ПРАЙМ
В Кирове локализовали пожар в цеху по производству мебели
Пожар в цеху по производству мебели в Кирове локализовали, сообщает МЧС России. | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T05:39+0300
2024-03-08T05:39+0300
происшествия
киров
пожар
локализация
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Пожар в цеху по производству мебели в Кирове локализовали, сообщает МЧС России. Ранее сообщалось, что в Кирове загорелся мебельней цех на площади 700 квадратных метров. "В Кировской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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киров, пожар, локализация
Происшествия, КИРОВ, пожар, локализация
05:39 08.03.2024
 
В Кирове локализовали пожар в цеху по производству мебели

МЧС РФ: в Кирове локализовали пожар в цеху по производству мебели

© РИА Новости . Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва автосервиса в Махачкале
Последствия взрыва автосервиса в Махачкале - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости . Пресс-служба МЧС РФ
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Пожар в цеху по производству мебели в Кирове локализовали, сообщает МЧС России.
Ранее сообщалось, что в Кирове загорелся мебельней цех на площади 700 квадратных метров.
"В Кировской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар", - говорится в Telegram-канале ведомства.
 
ПроисшествияКИРОВпожарлокализация
 
 
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